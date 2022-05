So gelingt es, mehr Obst und Gemüse in den Speiseplan zu integrieren

Dass Obst und Gemüse ein wichtiger Teil einer gesunden Ernährung sind, weiß vermutlich jeder. Frische Lebensmittel enthalten einen hohen Anteil an Mineralstoffen und Vitaminen, welche notwendig für sämtliche Körperfunktionen sind. Doch wirklich ausreichend Frisches zu essen, fällt vielen Menschen schwer.

Warum ist das so? Gründe gibt es viele: zu wenig Zeit zum Kochen, schlechte Gewohnheiten oder schlichtweg das Suchtpotential, das stark verarbeitete, fett- und salzreiche Speisen mit sich bringen. Doch das Ruder können Sie jederzeit herumreißen. Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, im Alltag mehr Obst und Gemüse zu sich zu nehmen – und so langfristig Ihre Gesundheit zu verbessern.

Tipp #1: Probieren Sie Basenfasten aus

Manchmal hilft es am meisten, für eine Weile die alten Muster grundlegend zu durchbrechen. Eine Fastenkur, bei der Sie für einen gewissen Zeitraum ausschließlich basische Lebensmittel zu sich nehmen, kann ein guter Einstieg sein. Bei der basischen Ernährung isst man hauptsächlich Lebensmittel, die im Körper basisch verstoffwechselt werden.

Darum besteht sie vor allem aus Obst, Gemüse, Kräutern und Nüssen. Oft berichten Menschen, die diesen Ernährungsstil für mehrere Wochen ausprobiert haben, dass sie danach automatisch mehr frische Lebensmittel zu sich nahmen.

Tipp #2: Mixen Sie leckere Smoothies

Einen Apfel, eine Karotte, eine Banane und eine Handvoll Kirschen zu essen, dauert seine Zeit und erscheint vermutlich recht umständlich. Einfacher ist es, alles in einem Mixer zu einem Smoothie zu zerkleinern. Den können Sie mit weiteren gesunden Lebensmitteln aufwerten, die ansonsten schwer in die Ernährung zu integrieren sind: Wildkräuter, Spirulina-Pulver oder ein Stück Ingwer zum Beispiel. So schaffen Sie es, einen großen Teil wertvoller Nährstoffe bereits in einer einzigen Mahlzeit unterzubringen.

Tipp #3: Zu jedem Hauptgang ein kleiner Salat

In Restaurants wird vor dem Essen oft ein kleiner Vorspeisensalat gereicht. Warum dieses Prinzip nicht auch in den Alltag integrieren? So haben Sie etwas Frisches zu jeder Hauptmahlzeit – ohne dass Sie Ihren gesamten Ernährungsplan umstellen müssen.

Das ist auch geeignet für Menschen, die abnehmen wollen: Der gesunde Salat wird bereits zu einem gewissen Anteil den Magen füllen, sodass Sie weniger von dem vermutlich kalorienreicheren Hauptgang werden essen wollen. Wenn Sie zusätzlich noch ab und zu zuhause ein Fitness-Workout machen, ist das Wohlfühlgewicht schnell erreicht.

Tipp #4: Obst snacken

Oft muss es für den kleinen Hunger einfach schnell gehen. Man hat keine Lust, sich erst umständlich etwas zuzubereiten, sondern greift einfach nach dem, was da ist. Umso wichtiger ist es dann, viele gesunde Lebensmittel in Sichtweite zu haben! Obst ist der ideale Snack: Es lässt sich unkompliziert nebenbei genießen – ohne viel Vorbereitungszeit und Tamtam.

Zudem ist es eine wunderbare Möglichkeit, den „süßen Zahn“ zu befriedigen. Oft ist es so, dass nach einer deftigen Mahlzeit der Wunsch nach etwas Süßem entsteht. Anstatt dann nach einem Stück Schokolade oder Gummibärchen zu greifen, sollten Sie sich stattdessen lieber einen gesunden Obstteller zusammenstellen.

Tipp #5: Zoodles statt Weizennudeln

Nudeln sind in vielen Haushalten das ideale Gericht, wenn es einmal schnell gehen muss. Sie sind innerhalb weniger Minuten zubereitet, und auch eine Tomatensauce ist schnell gezaubert. Leider enthalten Weizennudeln hauptsächlich leere Kohlenhydrate ohne viele Nährstoffe.

Wie wäre es, die Nudeln darum durch Zoodles zu ersetzen? Dabei handelt es sich um Zucchini, die mit einem Spiralschneider in Form von Spaghetti geschnitten werden. Im Gegensatz zu Weizennudeln sind sie jedoch kalorienärmer, nährstoffdichter – und sogar noch schneller zubereitet.