Die MHP RIESEN Ludwigsburg verstehen sich als fester Teil der Ludwigsburger Gemeinschaft und wollen in ihrer Vorbildfunktion als professionelles Sportteam soziale Verantwortung übernehmen. Unter dem Projekt »TEAMPLAY« engagieren sich die RIESEN bereits in Bereichen wie Zivilcourage, Ehrenamt, Suchtprävention und weiteren karitativen Einrichtungen. Aber auch das Thema der Inklusion spielt eine zentrale Rolle und wird mit #ungehindertRIESIG aufgebaut und mit starken Partnern vorangetrieben.

Alle Menschen sind RIESIG und zwar exakt so, wie sie sind! Unabhängig von Aussehen, sozialem Hintergrund, Sexualität, Sprache oder Behinderung. Inklusion ist ein Menschenrecht das für Akzeptanz, Vielfalt und für Gemeinschaft steht. Mit #ungehindertRIESIG werden die Barockstädter diese Werte fördern und sich für eine bunte Gesellschaft einsetzen, damit jeder Mensch ganz natürlich dazugehört und uneingeschränkt ein Teil dieser Gesellschaft ist.

Hierzu haben die MHP RIESEN das Projekt #ungehindertRIESIG im Rahmen des Heimspiels gegen die Veolia Towers Hamburg am Sonntag, den 6. November erstmals vorgestellt. Die Ludwigsburger Basketballer haben sich für dieses Projekt tatkräftige Unterstützung geholt, unter anderem von den beiden Para Sportlern Niko Kappel und Yannis Fischer vom VfB Stuttgart, sowie von Schauspielerin Tamara Röske, bekannt aus dem Film Fack ju Göhte. Für das Projekt wurde auch ein spezielles #ungehindert RIESIG-T-Shirt entworfen, das über den Fanshop der MHP RIESEN unter www.riesen-fanwelt.de käuflich zu erwerben ist.

Der gesamte Erlös aus der Verkaufsaktion wird schließlich feierlich im Rahmen des 1. Inklusionsspieltag am Sonntag, den 5. März, gespendet. Wenn die MHP RIESEN an diesem Spieltag gegen die MLP Academics Heidelberg antreten, werden sie den Besuch in der MHPArena so inklusiv und barrierefrei wie möglich gestalten und bieten unter anderem Kommentatoren und Gebärdensprachdolmetscher für seh- und hörbehinderte Fans an.

Aber nicht nur beim Thema soziales Engagement gehen die MHP RIESEN mit großen Schritten voran. Auch sportlich haben die Barockstädter schon früh in dieser Saison gezeigt, das mit ihnen zu rechnen ist. Mit knapp 92 Punkten pro Spiel stellen sie die beste Offensive der Bundesliga. Und auch in der Basketball Championsleague, der zweithöchsten europäischen Spielklasse stehen nach drei Siegen aus drei Spielen die Chancen auf ein Weiterkommen in die Runde der letzten 16 Mannschaften mehr als gut. In diesem Winter wird sich zeigen, wie sehr das Team von Coach Josh King in den vergangenen Monaten zusammen gewachsen ist.