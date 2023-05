Das Triathlon-Spektakel in

Heilbronn ist zurück. Am -Sonntag, 11. Juni treten Sportlerinnen und Sportler wieder beim großen hep Triathlon Heilbronn powered by Audi gegeneinander an.

Erneut ist in diesem Jahr die Anmeldung über drei Distanzen möglich. Angeboten werden neben der vor allem bei Triathlon-Neulingen beliebten Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) auch die Kurzdistanz (1,5 km, 40 km, 10 km) und die in der Vergangenheit stets stark nachgefragte Mitteldistanz (1,9 km, 90 km, 21,1 km). Die Verläufe der drei Strecken stehen ebenfalls schon fest, da sie im Großen und Ganzen der abwechslungsreichen Routenführung aus 2022 entsprechen werden. Damit ist klar: Geschwommen wird auch 2023 im Neckar. Um Abstände zwischen den Sportler*innen zu gewährleisten, wird ein Rolling Start durchgeführt. Es handelt sich um eine Wendepunktstrecke, die mit Bojen markiert ist. Die durchaus fordernde Radstrecke wird durch das Auf und Ab der Weinregion Heilbronnerland und das Zabergäu führen. Die abschließende Wendepunkt-Laufstrecke endet erneut auf dem zentral gelegenen Marktplatz.

Zu schlagen wird unter anderem Philipp Nothof sein, der Sieger des hep Triathlons 2022 in der Mitteldistanz. Der Ellhofener hatte die Ziellinie nach 4:14:46 Stunden überquert. »Es war brutal, ein turbulentes Rennen aber mit einem geilen Resultat«, resümierte Nothof stolz nach seinem Gewinn. »Das war eine der krassesten Strecken die ich gemacht habe.« Bereits für 2023 angekündigt haben sich Fred Schulze, Werner Tilling und Robert Ma

rgerie. Die drei gewannen 2022 den Staffelwettbewerb über die Mitteldistanz und werden auch in diesem Jahr wieder für das Team Audi Neckarsulm antreten.

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel: »Es freut mich sehr, dass es auch 2023 eine Neuauflage des hep Triathlon Heilbronn powered by Audi geben wird. Der Triathlon ist ein großartiges Sportereignis in unserer Stadt, das wir nicht mehr missen möchten.«

hep Triathlon Heilbronn, So. 11. Juni, 10 bis 18 Uhr, Start vor dem Marrahaus am Neckar, www.triathlon-heilbronn.de