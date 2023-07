ADAC MX Masters Serie 2023 in Gaildorf

Mit einem vollen Programm geht die ADAC MX Masters Serie 2023 in die zweite Runde der Saison. Bereits am Freitagabend wird im Festzelt in Gaildorf mit der Zillertaler Band »Höllawind« gestartet. Auf der Traditionstrecke in Gaildorf findet ab Samstag der Wettbewerb in den vier Klassen ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 und ADAC MX Junior Cup 85 statt. Neben den Rennen ist auch das Rahmenprogramm der Masters spektakulär: Das Trial-Freestyle-Ass Adrian Guggemos wird am Samstag und Sonntag das Publikum mit seiner Trail-Show unterhalten. Am Samstag heizt die Rock Coverband »Lost Eden«, am Sonntag der beliebte »DJ Horli« im Festzelt ein. Für junges Publikum stehen am Quad-Parcours kleine Quads und PW50-Motorräder bereit und im frei zugänglichem Fahrerlager wird am Sonntag eine Autogrammstunde der Fahrer stattfinden.

Fr. 4. bis So. 6. August, Rennen am Samstag ab 13.45 Uhr und Sonntag ab 10.30 Uhr, Auf der Wacht, Gaildorf,

www.msc-gaildorf.de