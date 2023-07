Mega Deal für den VfB Stuttgart

Es ist ein historischer Zusammenschluss, der dem VfB Stuttgart auf einen Schlag eine stabile Zukunft sichert. Der Stuttgarter Porsche-Konzern übernimmt ein umfangreiches Sponsoring-Paket, einschließlich des Namensrechts an der Mercedes-Benz Arena durch MHP. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde Anfang Juli unterzeichnet, die erforderlichen Vertragswerke sollen noch vor dem Start in die neue Saison finalisiert werden. Die Porsche AG würde den Sponsorenpool des VfB um eine weitere Weltmarke mit württembergischen Wurzeln erweitern. Porsche plant, mit Sponsoringpaketen unter dem Titel »Turbo für Talente« Partner des Fußballnachwuchses und der Fußballschule zu werden. Zusätzlich zu den Sponsoringpaketen sind der VfB und Porsche im Austausch über eine Beteiligung von Porsche an der VfB Stuttgart AG neben Mercedes-Benz und JAKO. Eine erfolgreiche Umsetzung auch dieser Partnerschaft könnte Eigenkapital und Liquidität des VfB Stuttgart noch einmal erheblich stärken. Mercedes-Benz bleibt in der einzigartigen Kooperation Ankerinvestor, Exklusivpartner und Mobilitätspartner des VfB. Darüber hinaus verzichtet Mercedes-Benz auf das Namensrecht an der Mercedes-Benz Arena. Dieses Recht wird sich MHP für zunächst zehn Jahre sichern. Die Management- und IT-Beratung aus Ludwigsburg, die zum Porsche-Konzern gehört, engagiert sich zusätzlich als Teamplay-Partner des VfB bei Themen wie CSR, eSports, Frauen- und Mädchenfußball, Leichtathletik und im Nachwuchsleistungszentrum. Zudem wird MHP Partner der VfB Stuttgart Bildungsakademie. Claus Vogt, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des VfB Stuttgart zeigt sich begeistert vom Deal: »Die geplante Zusammenarbeit mit Porsche, MHP und Mercedes-Benz verspricht, sowohl die AG als auch den e.V. nachhaltig zu stärken. Der Schulterschluss des VfB mit diesen starken Marken sendet eine klare Botschaft aus Württemberg in die Fußballwelt. Hier kommt die Champions League der Investoren unter einem Dach zusammen. Das Bekenntnis dieser hier verankerten Weltkonzerne zum VfB macht uns stolz.« Auch der zukünftige Partner zeigt sich begeistert von der bevorstehenden Zusammenarbeit.

»Mit unserem geplanten Engagement wollen wir erneut gesellschaftliche Verantwortung übernehmen in unserer Heimatregion. Gleichzeitig wäre die Umbenennung des Stadions in MHPArena sicher ein nationaler Leuchtturm für unser Unternehmen, der unsere Marke zusätzlich emotionalisiert und unseren Wachstumskurs unterstützt,« erklärt Dr. Ralf Hofmann, Mitgründer, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung von MHP.

alle Infos und Termine:

mhp-riesen-ludwigsburg.de