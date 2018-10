Deutschland vs. Estland

× Erweitern Basketball Länderspiel

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kommt! Dort, wo sonst die Bundesliga-Basketballer der MHP RIESEN Ludwigsburg ihre Heimspiele austragen, trifft das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am 3. Dezember im Rahmen der WM-Qualifikation auf Estland.

In der MHP Arena wollen die deutschen Korbjäger ihre eindrucksvolle Siegesserie fortsetzen. Bisher konnten alle acht Spiele in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in China gewonnen werden. Mit dem Sieg in Leipzig Mitte September gegen Israel hat sich das Team das WM-Ticket schon vorzeitig gesichert.

In Ludwigsburg geht es nun darum, den Spitzenplatz in der Qualifikationsgruppe zu halten und sich so eine gute Ausgangsposition für die WM-Gruppenauslosung zu sichern. »Mit Ludwigsburg haben wir einen idealen Standort für die kommende Aufgabe gegen Estland gefunden. Ich bin mir sicher, dass die Ludwigsburger Fans uns ordentlich unterstützen und so der Partie eine großartige Kulisse geben werden«, so DBB-Vizepräsident Armin Andres. In Reihen der Nationalmannschaft dürften den Fans dabei vor allem zwei Gesichter bekannt vorkommen: Johannes Thiemann, mittlerweile eine feste Größe im DBBTeam, spielte von 2016 bis 2018 bei den MHP RIESEN. Und Karim Jallow, Ludwigsburger Neuzugang in dieser Saison, durfte im Sommer sein Debüt im Nationaltrikot feiern.

Auch Alexander Reil, 1. Vorsitzender der MHP RIESEN Ludwigsburg, zeigt sich begeistert vom Länderspiel in der MHP Arena: »Eine erfolgreiche Nationalmannschaft ist ein wichtiger Treiber für die Weiterentwicklung des Basketballsports in Deutschland. Ludwigsburg ist ein Traditionsstandort des deutschen Basketballs. Deshalb freuen wir uns, dass ein WM Qualifikationsspiel in Ludwigsburg stattfindet und damit auch einen würdigen Rahmen erhält.«

× Erweitern Foto: DBB Drei A-Länderspiele hat er bereits absolviert, weitere sollen folgen: Karim Jallow (#35) hat Anfang Dezember in "seiner" Arena ein doppeltes Heimspiel.

Tickets gibt es online unter www.basketball- bund.de/tickets, telefonisch unter 01806/997724 (0,20 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus den Mobilfunknetzen) sowie an allen bekannten Eventim-VVK-Stellen.

MORITZ verlost 3x2 Tickets für das Länderspiel: www.moritz.de/Verlosungen