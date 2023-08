Zum fünften Mal nach 2015, 2018, 2021 und 2022 richtet der WRSV Solitude-Grab e.V. den Deutschen Coursing Sieger aus, eine der größten Rennveranstaltungen für Windhunde in Deutschland. Was ist Coursing, mag man sich fragen, denn die Meisten kennen nur die Windhundrennen auf der Bahn, aufgrund Berichterstattungen im Fernsehen. Coursing überträgt die Geschwindigkeit der Rennbahn auf ein freies Gelände, bei dem ein sogenannter Schlepphase mittels eines Motors über Rollen gezogen wird. Die Kurvenradien sind dabei immer unterschiedlich und teils gegenüber der Rennbahn deutlicher enger. Der Motor wird von einem sogenannten Hasenzieher bedient der immer auf einen passenden Abstand vor dem Hund sorgt. Im Gegensatz zur Rennbahn kommt es nicht auf die reine Geschwindigkeit des Hundes an, denn es gibt auch keine Zeitmessung. Die Hunde werden von zwei Coursingrichtern nach fünf Kriterien beurteilt, dazu gehören die Jagdlust, die Geschicklichkeit des Hundes, aber auch die Kondition, denn die Länge der Läufe ist mit 600 bis 900 m etwa die zweifache Rennbahnlänge. Die Hunde mit den besten Bewertungen aus jeweils zwei Wertungsläufen werden dann der Deutscher Coursingsieger pro Rasse und Geschlecht. Insgesamt sind in Grab am dritten September-Wochenende ca. 250 Windhunde aus ganz Deutschland am Start. Viele dieser Hunde sind auch bei Ausstellungen prämiert. Zuschauer und Windhund-Interessierte sind herzlich willkommen und die Teilnehmer stehen auch gerne für Fachgespräche zur Verfügung! Für das leibliche Wohl sorgt der Musikverein Grab in der Schwalbenflughalle in Grab, die gleichzeitig auch die zentrale Anlaufstelle für Teilnehmer und Funktionäre ist.

Deutscher Coursing Sieger 2023, Sa. 16. und So. 17. September, Großerlach-Grab, www.wrsv-solitude-grab.de