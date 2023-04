EM-Bronze für Milan Hosseini

Größter Karriereerfolg für Milan Hosseini: Bei seiner ersten Teilnahme an einer Europameisterschaft gewann der Turner der TG Böckingen am Samstag im türkischen Antalya überraschend die Bronzemedaille am Boden.

Bereits in der Qualifikation am Dienstag hatte der 21-Jährige angedeutet, dass er für eine Überraschung gut sein könnte, belegte er doch schon dort unter 87 Startern mit einer Punktzahl von 14,266 den vierten Platz am Boden. Obwohl ihm im Finale dann ein paar kleinere Fehler unterliefen, durfte er sich über Platz drei hinter dem Engländer Luke Whitehouse und dem israelischen Olympiasieger Artem Dolgopyat freuen.

"Ich bin super glücklich mit der Medaille und werde wohl noch ein Weilchen brauchen, bis ich den Erfolg richtig realisieren kann", freute sich der Wahl-Berliner, der seine Turn-Grundlagen in der Böckinger Turnschule bei Trainerin Annett Wiedemann gelegt hat. "Besser hätte meine erste EM-Teilnahme nicht laufen können und die ganze harte Arbeit der letzten Wochen und Monaten hat sich ausbezahlt."

Viel Zeit zum Erholen bleibt Milan Hosseini nicht. Bereits am kommenden Samstag steht der nächste Bundesliga-Wettkampf mit seinem TuS Vinnhorst beim KTV Straubenhardt an.