Freibad Hoheneck startet am 1. Mai in die Saison

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim öffnen ihr Freibad in Hoheneck am 1. Mai 2022. Start ist früh morgens um 6.30 Uhr. Tickets können sowohl online gebucht als auch vor Ort an der Kasse gekauft werden. Vorteil des Online-Tickets: Gäste können damit das Bad direkt über das Drehkreuz betreten ohne an der Kasse anzustehen.

Der Saisonkarten-Vorverkauf findet am Samstag, 30. April, von 10 bis 16 Uhr, an der Freibadkasse statt. Die Saisonkarten sind auch zu den Kassenöffnungszeiten im Freibad erhältlich. Die Eintrittsentgelte entsprechen denen der letzten Saison. Neu in dieser Saison ist der Spielplatz im neu gestaltetem Kinderbereich westlich des Planschbeckens.

Der Freibadbetrieb findet fast wieder unter Normalbedingungen statt, wobei die von der Landesregierung empfohlenen Maßnahmen wie Abstandsgebot und das Angebot von Desinfektionsmitteln beibehalten werden. Die beliebte „Schwimmerbahn“ gab es bereits vor der Corona-Pandemie – sie steht auch in dieser Saison wieder zur Verfügung.

Energieeffizienz

Um den energieeffizienten Betrieb des Freibads zu gewährleisten, wurden Rohrleitungen isoliert, die Frequenzumformer und Pumpen erneuert, die Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Zudem hat die SWLB die so genannte MSR-Technik auf den neuesten Stand gebracht. Die Messsteuerungs- und Regelungstechnik (MSR) ist die Schaltzentrale der Gebäudetechnik. Sie ist die Grundlage für einen effizienten und versorgungssicheren Betrieb der technischen Anlagen im Freibad. Mit ihrer Hilfe werden alle Aktoren, Sensoren, Verbraucher, Erzeuger und Bedienelemente miteinander vernetzt. Auch wird mit einer Wärmerückgewinnung im Beckenwasserkreislauf gearbeitet, so dass das Frischwasser vorgewärmt wird.

Öffnungszeiten Freibad-Hoheneck, Ludwigsburg / Freibadsaison 2022

Montag 10:00 20:00 Uhr

Dienstag 06:30 20:00 Uhr

Mittwoch 06:30 20:00 Uhr

Donnerstag 10:00 20:00 Uhr

Freitag 06:30 20:00 Uhr

Samstag 06:30 20:00 Uhr

Sonntag 06:30 20:00 Uhr

Kassenschluss ist 45 Minuten, Badeschluss 15 Minuten vor Betriebsende.

Preisübersicht

Einzeleintritte:

Erwachsene 4,00 €

Ermäßigte, Schüler, Jugendliche bis 18 Jahre 2,00 €

Familienpasskarte (für Inhaber des Familienpasses) 10,50 €

Saisonkarte für Erwachsene 75,00 €

Saisonkarte Ermäßigte 45,00 €

Saisonkarten Familienkarte

1. Erwachsener 48,00 €

2. Erwachsener 40,00 €

Kinder 17,50 €

SWLB-Bäder-Geldwertkarten

50,00 € 10 % Rabatt

100,00 € 12 % Rabatt

200,00 € 15% Rabatt

500,00 € 25 % Rabatt

Tickets und Infos unter: www.swlb.de/freibad