VFB Stuttgart auf dem Abstiegsplatz und jetzt fällt auch noch Stenzel aus

VFB Stuttgart hat es ohnehin schon schwer. Der Verein kämpft derzeit um den Abstiegsplatz und muss hier noch einige Punkte sichern. Hinzu kommt jetzt noch die Schreckensnachricht, dass das Team bis zum Saisonende auf Pascal Stenzel verzichten muss. Der Rechtsverteidiger hat sich eine Bauchmuskelverletzung zugezogen und wird so schnell nicht wieder fit sein.

Stenzels Auswechslung gegen Hertha BSC

Der 26 Jahre junge Stenzel hatte es gerade wieder geschafft, sich zum Stammspieler des VFB Stuttgarts durchzusetzen. Ganze 16 Spiele konnte er in dieser Saison verzeichnen. Dann kam am Sonntag die Begegnung gegen den Hertha BSC. Es war nicht mehr als ein gewöhnlicher Zweikampf, bei dem sich Stenzel verletzte. Es ging kein Weg drum herum: Unter Tränen wurde der Verteidiger in der 24. Spielminute ausgewechselt. Ursache war ein am Beckenboden liegender Abriss der Bauchmuskulatur. Mit dieser Diagnose ist es quasi ausgeschlossen, dass Stenzel für die beiden verbleibenden Spiele dieser Saison noch einmal das Fußballfeld betreten wird, wodurch Stuttgart einen wichtigen Spieler einbüßen muss. Das Spiel gegen Hertha BSC endete dann auch noch mit einer 2:0-Niederlage.

Knappe Kiste für den VFB Stuttgart

Es ist eng für den VFB Stuttgart, aber nicht unmöglich. Aktuell ist der Verein auf dem 16. Tabellenplatz. Mit einem Punktestand von 29 Punkten liegt Stuttgart nur zwei Punkte über Arminia und vier Punkte hinter Hertha BSC. Wirklich ärgerlich also, dass die Punkte der letzten Begegnung an den Konkurrenten abgegeben werden mussten. Auch wenn es nicht gut aussieht, gibt es rein rechnerisch dennoch Chancen für den VFB Stuttgart, schließlich gibt es noch zwei ausstehende Spielbegegnungen bis zum Saisonende. Dass der Zug noch nicht vollständig abgefahren ist, spiegelt sich auch in den Quoten der Buchmacher wider wie bei Bet365 Sportwetten. Zwar als leichter Underdog bewertet, konnte der VfB gegen den VfL Wolfsburg zuletzt ein wichtiges Unentschieden erreichen. Am nächsten Spieltag gegen den FC Bayern München, die sich die Meisterschaft bereits sichern konnten, ist ein Sieg deutlich weniger realistisch für Stuttgart. Bitter, denn diese Punkte werden schwer wiegen, während sich Hertha BSC bei Mainz 05 beweisen muss. Einziger Lichtblick wäre eine mögliche Fahrlässigkeit der Münchner, wie es ihnen schon bei der Niederlage gegen die 05er passiert ist, schließlich geht es aktuell um nichts mehr für die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Eine spannende Partie für alle Schwaben-Fans ist also vorprogrammiert.

Das große Endspiel der Stuttgarter gibt es dann zu Hause gegen den 1. FC Köln. Der 34. Spieltag ist der Tag, an dem spätestens entschieden wird, ob der VFB Stuttgart in die Relegation muss oder direkt weg vom Fenster ist. Auch hier erwartet uns eine interessante Partie. Schließlich hat sich der 1. FC Köln in der aktuellen Saison alles andere als von einer schlechten Seite gezeigt. Hochmotiviert und mit vollem Kampfgeist haben es die Geißböcke sogar bis in die obere Hälfte der Tabelle geschafft. Ein dicker Bonus für den VFB Stuttgart ist zumindest die Tatsache, dass es sich für das Team um ein Heimspiel handelt. Bislang haben sich die Kölner auswärts nicht so stark gezeigt, was ein wenig hoffen lässt. Auch die Hinrunde in Köln war eine knappe Partie. Die Kölner gewannen im heimischen Stadion knapp mit einem 1:0.

Die nächsten Tage sind entscheidend

Lange wird die Zitterpartie nicht mehr anhalten. Es sind lediglich noch zwei Spielbegegnungen, in denen sich Stuttgart beweisen kann. Derzeit ist es noch im Rahmen des Machbaren, den Abstiegskampf zu meistern. Leider wird Stenzel aufgrund seiner Verletzung nicht in der Lage sein, das Team physisch zu unterstützen.