HEC Eisbären gehen als Tabellenzweiter ins Doppelspiel-Wochenende

Der HEC Eisbären Heilbronn hat die ersten beiden Auswärtsspiele bereits bestritten und steht nach einer 5:4 n.P.-Niederlage in Zweibrücken und einem 3:5-Sieg in Mannheim aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz.

Nun steht das erste Doppelspiel-Wochenende mit dem erstem Heimspiel an: Am Freitag, den 12.10.2018, trifft das Team um Coach Heiko Vogler um 20.00h in der heimischen Kolbenschmidt Arena auf den diesjährigen Aufsteiger aus der Landesliga, den EHC Freiburg.

Freiburg ist in der Regionaliga Süd-West ein unbeschriebenes Blatt. Sie haben zwar am vergangenen Wochenende beim amtierenden Meister in Bietigheim eine deutliche 1:6 Niederlage einstecken müssen, das sagt aber nicht zwangsweise etwas über den tatsächlichen Leistungsstand der Mannschaft aus. Sicherlich wird man den Freiburgern eine gewisse Eingewöhnungszeit in der höheren Liga zugestehen müssen und dann sehen, wo das Team aus dem Breisgaus tatsächlich steht.

Am Sonntag, den 14.10.2018 (19h), geht es dann wieder zum Auswärtsspiel nach Zweibrücken. Die aktuell auf dem ersten Platz stehenden Hornets, haben sich diesen Platz mit zwei 5:4 n.P-Siegen gegen Eppelheim und vor zwei Wochen gegen die Eisbären gesichert. Wenn es den Eisbären gelingt, das Spielsystem von Heiko Vogler über die vollen 60 min umzusetzen, sollte im Gegensatz zum letzten Spiel gegen die Hornets, mehr dabei herausspringen.