Internationales Hochsprung-Meeting in Heilbronn

Nach erzwungener Corona-Pause findet nun in diesem Jahr die Neuauflage des weit über die Region hinaus bekannten früheren Internationalen Hochsprung-Meetings Eberstadt statt. An drei vollen Tagen versammeln sich auf dem eigens dafür umgestalteten Marktplatz die weltbesten Hochspringerinnen und Hochspringer, um in Heilbronn neue Höhen zu überwinden. Auch Oberbürgermeister Harry Mergel zeigt sich begeistert über die neuen Möglichkeiten in Heilbronn: »Dieses Weltklasse-Hochsprungmeeting im Herzen Heilbronns passt hervorragend zur aktuellen Entwicklung unserer Stadt.«

Internationales Hochsprung-Meeting, 4. bis 6. August, auf dem Marktplatz im Herzen von Heilbronn