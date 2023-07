Saisonhighlight für Laura Raquel Müller

Am Sonntag (13.55 Uhr) startet Laura Raquel Müller bei den Deutschen U20-Meisterschaften in Rostock. Dabei setzt sich die 19-jährige Weitspringerin aus Öhringen, die in Stuttgart lebt und am dortigen Olympiastützpunkt trainiert, gleich zwei Ziele: Die Qualifikation für die U20-Europameisterschaften Anfang August in Jerusalem und eine Weite von 6,40m, die ihr Verbleiben im Perspektivkader des Deutschen Leichtathletik-Bundes sichern würde.

„Die Konkurrenz in Deutschland ist groß. Wir sind in der U20 vier Springerinnen, die ähnlich stark sind. Aber nur drei von uns können nach Jerusalem fahren“, so Laura Raquel Müller. Ihre Saisonbestleistung steht seit ihrer Rückkehr nach langer Verletzungspause aktuell bei 6,31m.