Landeskinderturnfest: »Künzelsau tobt«

Unter dem Motto »Künzelsau tobt« werden 4100 Teilnehmende vom 22. bis zum 24. Juli Künzelsau in eine Bewegungshochburg verwandeln.

Neben den klassischen Wettkämpfen gibt es für die Kinder viel zu erleben. Zahlreiche Mitmachangebote, Veranstaltungen und Shows runden das Programm des Landeskinderturnfests ab.

Das Landeskinderturnfest gilt als größte, mehrtägige Breitensportveranstaltung für Kinder in Baden-Württemberg. In diesem Jahr lädt der Schwäbische Turnerbund (STB) gemeinsam mit der Stadt Künzelsau Kinder zwischen sechs und 15 Jahren dazu ein, drei unvergessliche Tage am Kocher zu erleben.

Zum Landeskinderturnfest ist auch die Bevölkerung aus der Region herzlich eingeladen, um die vielen Mitmachangebote auf den Wertwiesen auszuprobieren und den Flair eines Kinderturnfests mitzuerleben. Stefan Neumann, Bürgermeister der Stadt Künzelsau, freut sich auf das Kinderturnfest: »Es gelingt beim Landeskinderturnfest nicht nur, die Teilnehmenden in Schwung zu bringen, sondern auch die Menschen in der Region für Sport zu begeistern. Das Landeskinderturnfest wird sowohl in der Stadt als auch bei den Kindern noch lange in Erinnerung bleiben.«

Markus Frank, Präsident des STB ergänzt: »Landeskinderturnfeste sind immer tolle Erlebnisse für die Kinder. Egal ob als Tagesbesucher oder Ausflug mit dem Verein – die Kinder kehren mit tollen Erlebnisse und Erinnerungen zurück nach Hause.«

Auf die Kinder wartet an diesem Wochenende u.a. ein Escape-Room von STB-Regio-Partner ebm-papst. Am Hochseilgarten von Berner können die Kinder und Jugendlichen dabei Nervenkitzel und Kletterspaß in einer Höhe von 2,50 Meter erleben.

Nach dem Toben können sich die Kinder an den verschiedenen Verpflegungsständen stärken oder ihre Trinkflasche kostenlos an Wasserzapfstationen von SIGG oder MEFA auffüllen.

Landeskinderturnfest, Fr. 22. bis So. 24. Juli, Künzelsau, www.landeskinderturnfest.org