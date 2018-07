Liebe Dreck. Liebe Wahnsinn. – heißt es wieder in Neuenstadt a.K.

× Erweitern Sponsoren und Orga-Team freuen sich auf den 9. Motorman Run

Nur noch 52 Tage dann brauchen die ca. 2.500 Teilnehmer wieder »Mut, Muskeln und Respekt«, denn dann startet der 9. Motorman Run am 8. September in Neuenstadt a.K.

Orga-Team und Sponsoren haben am Mittwoch, den 18.07. offiziell die »neunte Saison« vom wohl verrücktesten Sportevent der Region eingeleitet. Der Motorman Run ist auch in diesem Jahr wieder ein Highlight im bescheidenen Neuenstadt a.K. »Viel Schlamm und gute Stimmung« wünschte sich das Orga-Team rund um Stefan Rüdele und Jutta Kutschera – denn um die Teilnehmerzahlen muss man sich nicht mehr Gedanken machen. Die Teilnehmerzahl wurde in diesem Jahr noch einmal angehoben; auf das Maximum von 2.500 Teilnehmer. »Jetzt haben wir unsere Obergrenze erreicht,« so Stefan Rüdele.

Früh übt sich, wer mal Motorman Run Finisher werden will. Denn neu ist auch die vier Kilometer lange Motorman Run Junior Challenge. Hier können Jugendliche der Jahrgänge 2004 bis 2007 eine angepasste Strecke absolvieren mit vielen Hindernissen, welche auch im Motorman Run auf der Strecke stehen. Aktuell sind schon ca. 60 Plätze gebucht, bis zu 100 sind frei.

Start ist wieder 14 Uhr. Dann sind die Teilnehmer der 18 km auf der Strecke, danach folgen die Läufer vom Förch Run und die Paarläufer um 15 Uhr. Die »mutigen Kleinen« der Motorman Run Junior Challenge gehen 16 Uhr an den Start. Die Siegerehrung ist gegen 18.30 Uhr geplant. Aber der 9. Motorman Run ist nicht nur für die echten Kerle und Powerfrauen eine Pflichtveranstaltung, auch für die zahlreichen Zuschauer an der Strecke ist der Hindernislauf jedes Jahr ein echtes Erlebnis. Zum Rahmenprogramm gehört wieder die Bewirtung vom Kochertalcatering und durch den Harley-Club Neuenstadt im Start-Ziel-Bereich, ein Kinderprogramm, Live-Musik und natürlich die After-Run-Party.