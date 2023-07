Milan Hosseini: Botschafter für den guten Zweck

Turner Milan Hosseini ist neuer Patenschaftsbotschafter des TSV Viktoria Stein am Kocher für die Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“. Der Unterländer Sportler des Jahres war am Sonntag beim Sportfest des TSV zu Gast, um seine Botschafter-Urkunde in Empfang zu nehmen.

Die Stiftung "Große Hilfe für kleine Helden" unterstützt kranke Kinder und ihre Familien während des stationären Aufenthalts an der Heilbronner Kinderklinik, aber auch in der Zeit danach. Der TSV Viktoria Stein ist der erste offizielle Patenverein der Stiftung, der sich zur dauerhaften Unterstützung von "GHfkH" bekennt und bei seinen Aktionen regelmäßig einen Teil der Einnahmen spendet.

"Ich finde es sehr gut, was hier ihr macht und wie ihr über den Sport die Stiftung unterstützt. Als ich die Anfrage vom TSV bekommen habe, ihm als Botschafter zur Seite zu stehen, musste ich nicht lange überlegen und habe direkt gesagt, dass ich das gerne machen würde", sagte Milan Hosseini bei der Überreichung der Urkunde.

Der 22-jährige kann sich auch selbst über einen neuen Partner freuen: Schon bei den Deutschen Meisterschaften Anfang Juli prangte das Logo von EDEKA Ueltzhöfer auf Milan Hosseinis Trikot der TG Böckingen. Das Sontheimer Familienunternehmen unterstützt den EM-Dritten am Boden als Ernährungspartner auf seinem geplanten Weg zu den Olympischen Spielen nach Paris.