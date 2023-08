MMA-Star Abus Magomedov bei den »Teufeln«

Ein echter Hammer für die RED DEVILS: Mixed Martial Arts-Star Abus Magomedov (98/130kg Freistil) wird die Heilbronner Ringer in dieser Saison als Neuzugang unterstützen. Mit MORITZ spricht er über seine Ziele auf dem Weg zum Meistertitel.

Wie fühlt es sich an, in dieser Saison für die RED ­DEVILS zu ringen?

Ich freue mich auf jeden Fall! Ich hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, für Heilbronn zu ringen und war 2019 sogar schon im Gespräch mit den Verantwortlichen – dann kam Corona dazwischen. Ich ringe schon, seit ich Kind bin und mein großes Ziel ist es, den deutschen Meistertitel zu gewinnen. Mit den RED DEVILS habe ich da, glaube ich, sehr gute Chancen, das ist eine starke Mannschaft.

Wie kam es dazu, dass du dich für Heilbronn entschieden hast?

Zu Heilbronn habe ich keinen besonderen Bezug, aber ich bin mit einigen Leuten da befreundet und stand entsprechend bereits länger mit den RED ­DEVILS in Kontakt. Damals bin ich ja vom Ringsport zu Mixed Martial Arts rübergewechselt, weil ich meine Fähigkeiten ausbauen wollte und Ringen einfach noch nicht so populär war – aber es bleibt die Sportart meines Herzens. Irgendwann kam es dann zum Gespräch und schlussendlich dachte ich mir: »Komm, warum nicht?«

Wie schätzt du eure Chancen für diese Saison ein?

Ich gebe definitiv mein Bestes, soviel kann ich versprechen. Wenn ich ringe, dann kämpfe ich wie im Krieg. Ich gebe alles, was ich habe, vor allem weil ich ein sehr schlechter Verlierer bin. Vor dem ­Saisonstart werde ich auch nochmal intensiv trainieren und ins Trainingslager gehen. So werde ich alles in meiner Macht stehende tun, um meinem Team zu helfen.

Als jemand, der in beiden Welten unterwegs ist, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Ringen und Mixed Martial Arts?

Es sind zwei sehr unterschiedliche Welten, vor allem im Kampfstil, aber auch in dem ganzen Drumherum. Aber in beiden Fällen lohnt es sich, seine Gegner vorab zu studieren und dann, wenn man rausgeht, alles zu geben und sich voll auf das Gegenüber zu konzentrieren. Alles andere wird ausgeblendet. Im Mixed Martial Arts habe ich bereits sehr viel erreicht, deshalb versuche ich jetzt, auch im Ringen etwas zu erreichen und den Meistertitel zu holen.

Hattest du schon die Gelegenheit, deine Mannschaftskollegen kennenzulernen?

Nein, leider nicht, aber ich habe mir natürlich angeguckt, wer diese Saison dabei ist. Da sind viele Namen dabei, die mir ein Begriff sind und ich freue mich schon darauf, mit ihnen gemeinsam auf Angriff zu gehen und in dieser Saison mit den RED DEVILS Deutscher Meister zu werden.

