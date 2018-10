SG BBM Frauen empfangen Titelkandidat CSM Bucuresti

× Erweitern SG BBM Damen

Für die Frauen der SG BBM Bietigheim steht an diesem Sonntag das erste Heimspiel in der neuen Champions-League-Saison der European Handball Federation (EHF) an. Mit dem rumänischen Meister CSM Bucuresti empfängt der deutsche Vizemeister einen der absoluten Titelfavoriten in der MHP Arena in Ludwigsburg.

Nach dem gelungenen 27:27-Auftakt im norwegischen Kristiansand konnten die Bietigheimerinnen einen hart erkämpften Punkt mit nach Hause nehmen. Nun erwartet die SG BBM mit dem Spitzenklub CSM Bucuresti ein echtes europäisches Schwergewicht in der Gruppenphase. Das Team von Neutrainer Magnus Johansson, der den Champions-League-Titel zum Hauptziel seiner Mannschaft erkoren hat, gewann seine Auftaktpartie zu Hause gegen den FTC Rail-Cargo Hungaria in einem torreichen Spiel klar mit 36:31. Vor der Saison wurde der ohnehin hervorragend besetzte Kader um Rückraum-Ass Christina Neagu nochmals verstärkt. Vom letztjährigen Finalteilnehmer Varda Skopje lotste man mit Dragana Cvijić, Andrea Lekić, Jovanka Radičević und Barbara Lazović gleich vier Topspielerinnen nach Rumänien.

Bereits gegen die Vipers Kristiansand zeigten die Bietigheimerinnen, dass sie zu Recht in der Königsklasse antreten, indem hochklassiger Handball geboten wurde. SG BBM Cheftrainer Martin Albertsen bilanziert: „Ich bin zufrieden mit dem Punktgewinn. Hier muss man erst einmal bestehen. Meine Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert. Die verletzten Daniela Gustin und Karolina Kudlacz-Gloc hätten uns sicherlich gutgetan.“ Gegen CSM Bucuresti sollen beide Spielerinnen wieder im Kader stehen.

Bei der SG BBM ist die Vorfreude auf das erste Spiel vor heimischer Kulisse spürbar. „Wir freuen uns auf dieses Match in der MHP Arena. Das wird ein toller Handballabend“, erklärt Martin Albertsen, der unter der Woche einen deutlichen 24:34-Sieg seiner Mannschaft bei den Schwaben Hornets erringen konnte. „Das Schöne am Handballsport ist, dass der Gewinner vorher nicht feststeht. Wir sind nicht chancenlos.“ Auch nicht gegen den Champions-League Sieger von 2016, CSM Bucuresti.

Die EHF überträgt die Begegnung unter www.ehftv.com live im Internet.

Anpfiff in der MHP Arena in Ludwigsburg ist um 18.00 Uhr.