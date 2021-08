Spurensuche im Stadionbad Ludwigsburg

Das Stadionbad Ludwigsburg wird fit gemacht für den Herbst. Das Hallenbad samt angrenzender Saunalandschaft ist Pandemie-bedingt seit dem 2. November 2020 für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Lediglich Schwimmkurse konnten in dem Bad seit Ende Mai durchgeführt werden. Aktuell prüft das Bad-Team Becken und Leitungen auf Leckagen. Denn allewasserführenden Anlagen sind hoch empfindlich. Gerlinde Noack, Bädergesamtleitung, erklärt, was geschieht, wenn Bäder heruntergefahren werden, wie es Corona-bedingt zum Beispiel mit dem Stadionbad und Heilbad geschehen ist. „Wenn die Becken Wasser-entleert werden, kann es sein, dass der Beton austrocknet. Ist der undicht und rissig, kann Wasser durch die Wände drängen. Ähnliches gilt für die Dichtungen in den Rohrverbindungen. Hinzu kommen die Temperaturschwankungen. Die Corona-Zeit bedeutete für unsere geschlossenen Bäder puren Stress.“

× Erweitern Foto: SWLB Ente vor Reinigungsarbeiten Blick ins Stadionbad – aktuelle Reinigungsarbeiten

Um zu prüfen, wie der Zustand der Leitungen und des Beckens ist, wurde das Schwimmerbecken im Stadionbad jetzt mit Wasser gefüllt. Das Sportbecken fasst 1.925.000 Liter Wasser. Stadionbad-Leiterin Kerstin Fuchs erklärt: „Hallenbäder sind nicht dafür konzipiert, über längere Zeiträume außer Betrieb zu sein. Unsere Becken im Stadionbad sind gefliest und gründen in Beton. Wir haben es in den vergangenen Monaten teil-entleert. Wenn Wasser im Becken stehen bleibt - ohne Umwälzung - entstehen zum Beispiel Algen. Daher wurde das Becken jetzt zuerst komplett entleert, dann gereinigt und gefüllt. Auch die Wasseraufbereitungsanlage haben wir teilweise in Betrieb genommen.“ Derzeit ist Spurensuche im Stadionbad angesagt, um festzustellen, welche Auswirkungen die Corona-Ruhephase auf Beckenkonstruktion und -Badtechnik hat, beziehungsweise wie schnell Ersatzteile geliefert werden können. Fuchs weiter: „Bis jetzt kann ich sagen: Wir sind gut durch die Zwangspause gekommen.“

Wenn alle Reinigungs- und Reparaturarbeiten erfolgreich umgesetzt werden können, wird das Stadionbad nach dem Ende der Freibadsaison voraussichtlich am 1. Oktober 2021 öffnen können. Noack ergänzt: „Die Inbetriebnahme der Saunalandschaft planen wir im Übrigen auch für Mitte Oktober – in Abhängigkeit der dann gültigen Corona-Verordnung Bäder und Saunen.“

alle Infos unter: www.swlb.de/stadionbad