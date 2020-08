Vom Erzieher bis zum Data Scientist

Fertig mit der Schule – und jetzt? Wer zum Ende der Schulzeit an die Bausparkasse Schwäbisch Hall als möglichen Arbeitgeber denkt, dem kommt wohl zuerst die Ausbildung zum Bankkaufmann oder -frau in den Sinn. Doch bei Schwäbisch Hall finden viele junge Talente ihre berufliche Heimat: Ob an Informationstechnologie, Betriebswirtschaft oder Pädagogik interessiert – rund 100 junge Leute starten jedes Jahr bei Deutschlands größter Bausparkasse und einem der größten Baufinanzierer ins Berufsleben.

Neben der Ausbildung zum Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Finanzassistent (m/w/d) und der Ausbildung zum Bankkaufmann im Außendienst (m/w/d) bietet Schwäbisch Hall Ausbildungsplätze für Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d) und Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d). Alle Azubis haben von Anfang an kompetente Lernprozessbegleiter an ihrer Seite, die sich persönlich um sie kümmern.

Neben den Azubis starten auch Duale Studenten ihre Karriere bei Schwäbisch Hall. Abiturienten können zwischen den vier Studiengängen BWL Bank, BWL Digital Business Management, Wirtschaftsinformatik Application Management oder Wirtschaftsinformatik Data Science wählen. Sie studieren an einer Dualen Hochschule in Baden-Württemberg und erhalten eine monatliche Ausbildungsvergütung von mehr als 1.000 Euro. Nach sechs Semestern haben sie nicht nur den Bachelor-Abschluss in der Tasche, sondern auch schon drei Jahre Berufserfahrung gesammelt: In der vorlesungsfreien Zeit arbeiten die Studenten bei aktuellen Projekten im Unternehmen mit und lernen so die Praxis kennen. Dabei schauen sie in unterschiedliche Fachabteilungen und profitieren von erfahrenen Kollegen.

Seit über 50 Jahren bietet Schwäbisch Hall allen Mitarbeitern mit Kindern eine betriebseigene Kindertagesstätte, den »Fuchsbau«. Ein wichtiger Baustein für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im Fuchsbau werden derzeit 75 »kleine Füchse« betreut, die sich immer über kreative und fröhliche Erzieher (m/w/d) im Anerkennungspraktikum freuen.

Mehr Informationen zur Ausbildung, zum Studium und zum Anerkennungspraktikum bei Schwäbisch Hall gibt es unter:

www.schwaebisch-hall.de/karriere

Wer sich über den Ausbildungs- und Studienbeginn im September 2021 informieren will, kann die Experten von Schwäbisch Hall bei der virtuellen Nacht der Ausbildung online treffen. Sie findet vom 17. September bis 1. Oktober statt. Nähere Informationen zur virtuellen Nacht der Ausbildung gibt es vor der Veranstaltung unter: https://wj-nda.de/region-schwaebischhall.

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Crailsheimer Straße 52

74523 Schwäbisch Hall, Kontakt Ausbildung und Studium: gabriele.koehler@schwaebisch-hall.de, Fon: 0791-46 4539

Kontakt Anerkennungspraktikum: sabine.auer@schwaebisch-hall.de, Fon: 0791-46 2891, www.schwaebisch-hall.de