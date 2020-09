Aichele: Hightech aus Crailsheim ist international gefragt

Bei der Aichele Werkzeug GmbH in Crailsheim dreht sich alles um Präzision. Mit 60 Beschäftigten entwickelt das Unternehmen Hochleistungswerkzeuge und Rotationsschneidesysteme für Hygiene- und Medizinprodukte. Im Packaging Valley gilt Aichele als Spezialist für das Schneiden von Vlies, Papier und Folie. Als Familienbetrieb ist das Unternehmen seit 40 Jahren in Crailsheim verwurzelt und weltweit gefragt als Kompetenz- und Innovationsführer auf seinem Spezialgebiet. Von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken wurde Aichele als Top Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.

Technologieführer wie Aichele operieren oft im Verborgenen, deshalb nennt man sie »Hidden Champions« oder »heimliche Weltmarktführer«. Das Spezialgebiet sind Rotationsschneidesysteme für Vliesstoffe, die jedes herkömmliche Messer schnell stumpf machen. Die Formschneidzylinder schaffen über eine Milliarde Schnitte pro Schneide. Aus dem Hause Aichele stammt die weltgrößte Hartmetallschneidwalze, ein drei Tonnen schwerer Gigant.

Aichele ist einer der besten Entwickler und Hersteller von Präzisionswerkzeugen Made in Germany. Eine international gefragte Ideenschmiede, seit 2016 mit Niederlassung in den USA, Mitglied im Packaging Valley, dem regionalen Firmennetzwerk der Ver-

packungsindustrie. Aichele arbeitet projektbezogen und fertigt Sonderlösungen, keine Serien. Deshalb sind gute Ideen immer gefragt. Die Produkte der Kunden kennt man aus Drogeriemarkt und Apotheke: Babywindeln aller prominenten Marken und andere Hygieneprodukte für kleine und große Leute. Die Kunden schätzen Aichele als Entwicklungspartner für ihre Innovationen.

Aichele besteht schon in der dritten Generation. Seit 1995 wuchs die Belegschaft von 30 auf 60 Mitarbeiter, gleichzeitig versechsfachte sich der Umsatz. Mit diesem gesunden Wachstum ist das Unternehmen auch für schwierige Zeiten gut aufgestellt. Das Team profitiert von tariflicher Bezahlung, Boni und umfangreichen Sozialleistungen – ein verlässlicher Arbeitgeber für die Region.

60 Beschäftigte, davon zehn Azubis, das ist wie eine große Familie. Die Hierarchien sind flach, die Entscheidungswege kurz. Bei Aichele stehen die Türen offen, es wird miteinander »geschwätzt«. Gegenseitige Wertschätzung prägt die Zusammenarbeit. Gemeinsame Feste und Freizeitaktivitäten schweißen das Team zusammen. Die Mitarbeiter schätzen die angenehme Arbeitsatmosphäre, davon zeugen eine geringe Fluktuation und eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von 10 bis 20 Jahren. Mit einer Ausbildungsquote von 16 Prozent investiert Aichele viel in die Profis von morgen. Flexible Lösungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, beste Weiterbildungs- und Aufstiegschancen eröffnen später viele Perspektiven. Aichele ist seit 1978 in Crailsheim fest verwurzelt und teilt seinen Erfolg, auch als Sponsor für sportliche, kulturelle und soziale Projekte in der Region.

Aichele Werkzeuge GmbH

Zur Flügelau 40, 74564 Crailsheim

Fon: 07951-29550, www.aichele.de