HBC-radiomatic: Azubis schulen Azubis

Der Crailsheimer Funkhersteller HBC-radiomatic setzt seit einigen Monaten im Bereich Ausbildung auf ein neues Train-the-Trainer-Konzept. Dabei geben Auszubildende, die sich in abgeschlossenen Projekten Detailwissen zu einem bestimmten Thema angeeignet haben, dieses Wissen in halb- oder ganztägigen Workshops an ihre Azubi-Kolleginnen und -Kollegen weiter. Die Workshops werden von den Ausbildern ausgeschrieben, und die Auszubildenden können sich daraufhin anmelden. Der Trainer selbst bestimmt, wie viele Teilnehmer er in seinem Workshop unterrichten möchte.

Die Inhalte der einzelnen Workshops umfassen kaufmännische und technische Themen sowie Projekte. So lernten die Auszubildenden bereits, worauf es beim Umgang mit Office-Programmen ankommt. In einem weiteren Workshop ging es um die korrekte Programmierung eines Mikrocontrollers. Dabei erklärte der Trainer zunächst den Aufbau und die nötige Programmiersprache in der Theorie. Anschließend wurde das neu gewonnene Wissen in praktischen Aufgabenstellungen gemeinsam umgesetzt. Davon profitierten in diesem Fall vor allem die technischen Auszubildenden, da sie in diversen Projekten in der Ausbildungswerkstatt immer wieder mit Mikrocontrollern arbeiten.

Bei allen Train-the-Trainer-Workshops wird am Ende per Los einer der Teilnehmer als Referent für den nächsten Workshop zum behandelten Thema bestimmt. So haben bei weiteren Veranstaltungen auch noch andere Azubis die Möglichkeit, die behandelten Themengebiete zu erlernen.

HBC-radiomatic, Technologieführer im Bereich drahtlose Steuerungen für Krane und Maschinen, bildet derzeit rund 40 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen und Studiengängen aus. Die Berufsanwärter kommen von unterschiedlichen Bildungswegen zu HBC, um dort eine fundierte Berufsausbildung zu durchlaufen. So bringt jeder Auszubildende unterschiedliche Vorkenntnisse und Wissensstände mit.

Wer die Berufsbildung bei einem zertifizierten DUALIS-Unternehmen absolvieren möchte, das hervorragende Perspektiven für die berufliche Zukunft bietet, ist bei HBC-radiomatic genau richtig. Das Unternehmen bietet unterschiedliche Ausbildungs- und Studienberufe an.

