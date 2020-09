Arnold Umformtechnik: Gute Karriereaussichten

Technische Berufe sind längst keine Männerdomänen mehr. Auch bei Arnold sehen inzwischen junge Frauen die Karrierechancen, die ihnen eine technische Ausbildung bietet. Die 22-jährige Isabell Simpfendörfer hat bei Arnold eine Ausbildung zur Industriemechanikerin am Standort in Forchtenberg-Ernsbach begonnen. An der Werkbank steht die angehende Industriemechanikerin ihren Mann und arbeitet souverän mit Gewindeschneider, Rätsche, Messmittel oder Feile, um passgenaue Werkstücke nach technischer Zeichnungsvorlage herzustellen. Dabei kommt der jungen Frau ihr handwerkliches Geschick aus ihrem Erstberuf zugute. »Ich habe schon eine Ausbildung zur Friseurin absolviert und als Gesellin in dem Beruf einige Jahre gearbeitet. Aber ich habe mich beruflich umorientiert und mir macht die Arbeit an der Drehmaschine oder der Bohrmaschine richtig Spaß«, bekräftigt Isabell Simpfendörfer.

