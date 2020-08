Ausbildung bei bosch Tiernahrung

Das Familienunternehmen bosch Tiernahrung GmbH & Co.KG wurde im Jahr 1960 von Kurt Bosch in Blaufelden-Wiesenbach gegründet. In den Anfängen produzierte und vertrieb das Unternehmen ausschließlich Mineralfuttermittel und Fertigfutter für landwirtschaftliche Nutztiere. Ab 1984 startete die Produktion von Trockenfutter für Hunde. Im Jahr 2001 wurde aufgrund der BSE-Krise und der daraus resultierenden Gesetzesauflagen die Entscheidung getroffen, die Produktion und den Vertrieb von Futtermitteln für landwirtschaftliche Nutztiere einzustellen. Daraufhin spezialisierte sich der Betrieb auf Heimtierprodukte und führte im Jahr 2001 die Katzen High-Premium-Linie Sanabelle ein.

Die Produktionsanlagen werden ständig modernisiert und erweitert, um auf dem neuesten Stand zu sein, damit die maximale Kapazität aus dem Unternehmen geholt werden kann. Somit hat bosch Tiernahrung eine der modernsten Produktions- und Verpackungsanlagen für Heimtiernahrung in Europa. bosch Tiernahrung exportiert in mehr als 45 Länder und beschäftigt über 700 Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb.

Alexander Quast, Azubi bei bosch Tiernahrung von 2017 bis 2020, berichtet über seine Ausbildung: » An meine dreijährige Ausbildung zum Industriekaufmann erinnere ich mich immer gerne zurück, denn es war eine wirklich schöne, spannende Zeit. Das gesamte bosch-Team war immer hilfsbereit und hat mich nie im Stich gelassen, wenn ein Problem auftrat, sondern wir haben gemeinsam nach Lösungen gesucht, um die Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. So gab es keinen Tag während meiner gesamten Ausbildung, an dem ich nicht gerne zur Arbeit gekommen wäre. Außerdem gab es jedes Jahr noch ein ganz besonderes Highlight – den Azubiausflug, den wir Azubis zusammen mit unseren Ausbildern planen und erleben durften! Aus meiner Sicht kann ich diese Ausbildung ganz klar empfehlen. Bei bosch Tiernahrung habe ich eine sehr gute und erfolgreiche Zukunft vor mir, auf die ich mich jeden Tag freue!«

Das kaufmännische Fachwissen wird in der Schule erlernt. Nach der Hälfte der Ausbildungszeit wird eine schriftliche Zwischenprüfung geschrieben. Am Ende der drei Ausbildungsjahre wird das Wissen nochmals genauer in Form von schriftlichen Prüfungen abgefragt. Zum Schluss muss bei der IHK eine mündliche Prüfung mit dem Fachthema aus der Abteilung, in der man voraussichtlich übernommen wird, abgelegt werden.

bosch Tiernahrung

Engelhardshauser Str. 55 + 57, 74572 Blaufelden-Wiesenbach

Fon: 07953-870, www.bosch-tiernahrung.de