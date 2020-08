Chemikant vs. Chemielaborant

Vorsicht, Verwechslungsgefahr: Auch wenn die beiden Begriffe ähnlich klingen, gibt es zwischen Chemikanten und Chemielaboranten entscheidende Unterschiede in der jeweiligen Tätigkeit beziehungsweise den Berufsbildern. So sind Chemikanten nicht wirklich im Labor tätig, sondern an den Anlagen in der Produktion. Sie steuern und warten die Anlagen, überprüfen Einstellungen und bestücken Maschinen mit Rohstoffen. Je nach Berufserfahrung gehört zu den Tätigkeiten zudem die Qualitätskontrolle in Form von Probenentnahmen.

Die Tätigkeit eines Chemikanten erfolgt in der Regel in Schichtarbeit, da die Produktionsanlagen fortwährend durchlaufen. Ein Chemielaborant hingegen arbeitet in Entwicklungs- und Forschungslaboren, führt dort Versuche durch und protokolliert die Ergebnisse. Zudem sind sie an der Herstellung von neuen Produkten und den Tests dazu beteiligt. Auch wenn die beiden Berufsbilder ähnliche Namen haben, sind die Anforderungen und das Berufsbild völlig unterschiedlich.