Binder Apparate- und Behälterbau: Seit 44 Jahren im Geschäft

Die Firma Binder ist ein mittelständisches, leistungsfähiges Unternehmen mit ca. 55 Mitarbeitern, davon acht Auszubildende. Seit über 44 Jahren fertigt die Firma Binder Behälter und Apparate aus Edelstahl nach Kundenwunsch für die unterschiedlichsten Branchen wie z.B. Lebensmittel, Chemie, Pharmazie Kosmetik. Von der Beratung über die Konstruktion und Fertigung bis hin zur detaillierten Dokumentation mit sämtlichen Werkstoffzeugnissen oder erforderlichen Wartungsarbeiten an Behältern und Apparaten bietet Binder seinen Kunden ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen aus einer Hand. Das motivierte Team aus erfahrenen Fachkräften, der Anspruch an Qualität und modernste Fertigungsmöglichkeiten sorgen für gut gefüllte Auftragsbücher und sichert den Erfolg am Markt.

Binder GmbH Apparate- und Behälterbau

