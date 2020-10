Continental – Der Oberflächenspezialist: Rekord zum Ausbildungsstart

Der letzte Tag im August war für die 32 neuen Azubis und DH-Studenten ein ganz besonderer: Es war ihr erster Tag bei der Continental in Weißbach. Es ist der Startschuss für eine vielversprechende berufliche Zukunft beim Oberflächenspezialisten des Technologieunternehmens Continental. Die Anzahl der Auszubildenden ist ein Rekord: zweiunddreißig – so viele fingen in Weißbach noch nie an.

Von den Neuen starten 26 in acht verschiedenen Ausbildungsberufen, von der Chemielaborantin bis zum Verfahrensmechaniker. Die DH-Studenten fangen in vier verschiedene Studiengängen an, darunter Digital Business Management und Maschinenbau Kunststofftechnik.

In der Einführungswoche erwartete die Neuankömmlinge von Montag bis Donnerstag direkt ein volles Programm. Nach der Begrüßung durch das Management stand dabei natürlich das Kennenlernen der Ausbilder und der neuen Azubis untereinander im Mittelpunkt. Natürlich ging es auch um Corona-Verhaltensregeln, die am Standort strikt eingehalten werden. Dazu gehört das Tragen von Masken, das Einhalten von Mindestabständen und häufiges Händewaschen. Es wurde auch sonst viel über Dos und Don’ts im Betrieb gesprochen. Die Neuen wurden mit d-c-fix® kreativ, konnten sich in der Produktion anschauen, wie skai® Kunstleder entsteht, lernten Umgangsformen und einiges über Arbeitssicherheit, Waste Management, Umweltschutz – nachhaltige Themen, die immer wichtiger werden.

Am Donnerstag bekam dann jeder neue Azubi und DH-Student einen Paten, d.h. einen Azubi aus einem höheren Lehrjahr, der dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin beim Eingewöhnen hilft und mit Rat und Tat für einen reibungslosen Start sorgt. Aktuell hat Continental am Standort Weißbach 93 Azubis und damit eine TOP-Ausbildungsquote von über 9 Prozent. Und auch für 2021 werden wieder 30 neue Azubis und DH-Studenten gesucht, die im Kocherbogen ihre Karriere starten wollen. Continental bleibt der Möglichmacher.

