Berufsfachschulen der Johannes-Diakonie: Die richtige Pflege für jedes Alter

Pflege hat Zukunft. Eine Ausbildung in diesem Berufsfeld ist gerade jetzt eine gute Wahl. Die Karrierechancen sind so vielversprechend wie nie. Voraussetzung dafür ist eine solide Ausbildung. Die Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflege der Johannes-Diakonie bieten dafür die richtigen Ausbildungsgänge an. So startet im September der neue Ausbildungsgang zur Pflegefachkraft. In allen Ausbildungsgängen arbeitet die Einrichtung in Mosbach mit einem erfahrenen Team kompetenter Dozenten zusammen. Die Berufsfachschulen gehören zur Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie. Auch wer noch einen Praxisplatz für die Ausbildung sucht, ist an den Berufsfachschulen richtig. Denn in den über 40 Jahren ihres Bestehens haben sie ein breites Netzwerk an regionalen Kooperationspartnern aufgebaut.

