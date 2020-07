ebm-papst Mulfingen: Ausbildung oder Studium mit Zukunft

Was kommt nach der Schule? Eine Frage, die Schülerinnen und Schüler spätestens im Jahr vor ihrem Abschluss bewegt. Egal ob Ausbildung oder Studium: Eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten sich.

Der Motoren- und Ventilatorenhersteller ebm-papst bietet allein am Hauptsitz in Mulfingen zwölf verschiedene Ausbildungsberufe im gewerblichen und kaufmännischen Bereich. Dazu kommen sieben duale Studiengänge in verschiedenen Fachrichtungen. Darunter sind auch international ausgerichtete duale Studiengänge. Bei diesen Studiengängen haben die Studenten die Möglichkeit, ein Semester im Ausland zu studieren oder eine Praxisphase in einer Tochtergesellschaft des Unternehmens zu verbringen. Ein weiteres besonderes Studienmodell ist der Kooperative Studiengang »Elektrotechnik«. Er verbindet eine verkürzte Fachausbildung bei ebm-papst mit einem Ingenieurstudium der Hochschule Heilbronn.

»Mehr als der Notendurchschnitt interessiert uns vor allem die berufliche Leidenschaft der Bewerber«, sagt Bernd Ludwig, Ausbildungsleiter bei ebm-papst. »Soziale Kompetenz und Begeisterungsfähigkeit spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle.« Deshalb haben Auszubildende und Studenten bei ebm-papst schon während der Ausbildung die Möglichkeit, in verschiedenen Azubi-Projekten eigenverantwortlich zu arbeiten und Herausforderungen gemeinsam im Team zu lösen.

Das bekannteste Azubi-Projekt bei ebm-papst sind die Energiescouts. Bei ihnen steht alles im Zeichen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. Seit 2010 gehen Auszubildende auf die Suche nach Druckluftleckagen, verloren gehender Wärme und anderen Energiefressern im Unternehmen. Fabian Stier, Energiescout 2020, zeigt sich begeistert von dem Projekt: »Ich bin Energiescout, weil es mir am Herzen liegt, unsere Umwelt und ihre Ressourcen nicht unnötig zu belasten. Dabei arbeiten wir selbstständig, lösungsorientiert und man entwickelt sich persönlich weiter.«

