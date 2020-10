ebm papst Mulfingen: Start im Unternehmen

Im September begann trotz der Corona-Pandemie das neue Ausbildungsjahr. An den deutschen Standorten der ebm-papst Gruppe starteten 108 junge Menschen ihre Ausbildung oder ihr Duales bzw. kooperatives Studium. Davon 65 in Mulfingen, 18 in St. Georgen, 10 in Herbolzheim, 6 in Lauf an der Pegnitz und 9 in Landshut.

Eine von ihnen ist Tina Hilkert. Sie macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation. »Den Start in die Ausbildung habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mit Corona hat sich vieles leider verändert. Aber dennoch auch mit Maske, waren die Einführungstage tolle Tage«, erzählt die 20-Jährige. »Wir Azubis haben zusammen das Unternehmen ebm-papst kennengelernt, wurden in verschiedene Themen eingewiesen, aber hatten trotzdem auch viel Spaß bei einer gemeinsamen Rallye zum Abschluss der Einführungstage.«

Insgesamt werden derzeit rund 400 Auszubildende und DH-Studenten in 23 unterschiedlichen Berufen beim Technologieführer von Ventilatoren und Motoren ausgebildet. Die Ausbildung und das Duale sowie kooperative Studium sind besonders für ländlich geprägte Unternehmen, wie ebm-papst, wichtige Instrumente zur Gewinnung von Fachkräften. Zur Sicherstellung seiner zukünftigen Bedarfe bot ebm-papst Mulfingen in diesem Jahr, wie auch in den vergangenen, 70 Ausbildungs- und Studienplätze an.

Die weltweite Corona-Pandemie forderte auch in der Ausbildung bei ebm-papst in den vergangenen Monaten eine hohe Flexibilität. Im Fokus stand dabei stets die Gesundheit der Belegschaft. Innerhalb weniger Tage wurde hierfür Anfang März der komplette Ausbildungsbereich umorganisiert.

Bernd Ludwig berichtet: »Die Ausbilder und Auszubildenden haben sich in A- und B-Teams aufgeteilt, damit eine durchgehende Betreuung möglich war, selbst wenn wir einen Infektionsfall bekommen hätten.« Die technischen und kaufmännischen Auszubildenden waren jeweils im Wechsel eine Woche im Betrieb und eine Woche zuhause. Für die Zeit, in der sie nicht an ihrem Arbeitsplatz waren, erhielten beide Gruppen Arbeitspakete. Die technischen Auszubildenden nahmen neben theoretischen Übungen auch praktische Aufgaben mit nach Hause.

