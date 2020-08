Gerne an der frischen Luft arbeiten

Eine verkürzte Ausbildungszeit von 2,5 Jahren absolviert Pascal Weyreter beim Tief- und Straßenbauer Schneider – dem Wegbereiter in Öhringen. Nach der einjährigen Berufsfachschule Metall und motiviert durch ein zweiwöchiges Praktikum begann er seine Ausbildung als Straßenbauer. Selbst in der Corona-Zeit konnte er normal arbeiten, da seine Tätigkeit im Freien stattfindet. Pascal findet es gut, dass seine Arbeit auch seine Fitness stärkt – und das jeden Tag. Mit der Ausbildungsvergütung ist Pascal auch sehr zufrieden, denn die ist im Bau schon im ersten Lehrjahr oft deutlich höher als in anderen Branchen. Bereits als Anfänger werde ihm schon viel zugetraut, so Pascal. Den Tag, als er alleine mit dem Polier auf der Baustelle eingesetzt wurde, beschreibt er als seine schönste Erfahrung. Sein Ziel ist selbst Teamleiter zu werden.

Der Start zum Wegbereiter gelingt mit einer Ausbildung in vielen verschiedenen Berufen: Straßenbauer, Tiefbau Facharbeiter, Baugeräteführer, Rohrleitungsbauer, Kanalbauer wirken direkt auf den Baustellen. Land- und Baumaschinen Mechatroniker kümmern sich in der Werkstatt um die Maschinen und Geräte. Vermessungstechniker und Bauzeichner sorgen für die kompetente Planung und Steuerung. Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement sorgen für reibungsfreie Abläufe von der Büro bis zur Baustelle. Die Absolventen der kooperativen Studiengänge Betriebswirt Plus und Projektleiter Plus kombinieren die praktische Ausbildung mit einem Studium an der Hochschule. Das Studium zum Betriebswirt (B.A.) oder Projektmanager (B.Sc.) runden das vielfältige Ausbildungsangebot der Wegbereiter ab.

Die Wegbereiter bieten einen Service für alle Fragen rund um die Ausbildung. Zu acht verschiedenen Terminen stehen sowohl ein Azubi als auch ein Ausbilder im digitalen Chat per Videokonferenz Rede und Antwort und berichten von ihrer Erfahrung. Eltern, Erziehungsberechtigte oder Freunde – jeder kann einfach anrufen und chatten. Die nächsten Chatrunden finden jeweils von 16 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Anmelden kann man sich für den Azubi Chat online über www.ihrwegbereiter.de oder den unten genannten Telefonnummern:

Schneider Öhringen (07941-9126 44): 2. September, 14. Oktober, 25. November.

Schneider Bau Heilbronn (07131-9443 10): 16. September, 28. Oktober, 9. Dezember.

Konrad Bau Gerlachsheim (09343-6200 31): 30. September, 11. November.

Mehr Infos unter www.ihrwegbereiter.de