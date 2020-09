Vion Crailsheim GmbH: Nachwuchskräfte für 2020

Wer gerne Teil eines internationalen Lebensmittel-Unternehmen sein will und sich schon immer interessiert hat, wie der reibungslose Warenfluss zwischen Lieferanten, Produktion und Kunden funktioniert, ist bei der Vion Crailsheim GmbH genau richtig.

Schon während der Ausbildung ist man ein Teil des Teams und erhält wichtige Einblicke in die Abteilungen, in denen man vielleicht zukünftig arbeiten möchte. Die Vion Crailsheim GmbH bietet: monatliche Azubi-Meetings, Weiterbildungsangebote (Excel, Englischkurs, etc.), überbetriebliche Praktika, diverse Gesundheitsangebote, Betriebsrat & JAV, jährliche Azubi-Ausflüge sowie ein jährliches Firmenfußballturnier. Zudem bietet die Vion Crailsheim GmbH eine attraktive haustarifliche Vergütung von 800€ brutto im 1. Ausbildungsjahr als kaufmännischer Auszubildender und 850€ brutto im 1. Ausbildungsjahr als gewerblicher Auszubildender.

Die Vion Crailsheim GmbH zeichnet eine familiäre Atmosphäre, ein ausgewogenes Weiterbildungsangebot und hilfsbereite Kollegen aus. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren als Ausbildungsbetrieb aktiv und betreut derzeit rund 20 junge Lehrlinge. Vion bietet nicht nur einen Ausbildungsplatz, sondern unterstützen die jungen Talente mit Rat und Tat.

Vion Crailsheim GmbH

Tiefenbacher Str. 70, 74564 Crailsheim

Fon: 07951 3030, www.vionfoodgroup.com