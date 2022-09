HNVG & SWHN: Außergewöhnliche Berufe

Für alle, die auf der Suche nach einem ­passenden Ausbildungsberuf sind, bieten die Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN) und die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) eine Vielzahl interessanter Ausbildungsberufe, darunter auch einige außergewöhnliche Berufsbilder.

Die HNVG gewährleistet Versorgungssicherheit für über 300.000 Bürger und Unternehmen in Heilbronn und in der Region. Die HNVG ist ein verlässlicher Partner für über 40 Städte und Gemeinden, wenn es um Ingenieurdienstleistungen, Erdgas, Wärme, Wasser oder ums Abwasser geht. Die SWHN verstehen sich als moderner Dienstleister in den Bereichen Mobilität und Freizeit. So betreiben sie unter anderem die Heilbronner Frei- und Hallenbäder und sind mit den Verkehrsbetrieben verantwortlich für den Betrieb der Stadtbusse und der Stadtbahn und somit für die Beförderung von rund 17 Millionen Fahrgästen im Jahr. Bei der HNVG werden unter anderem Anlagenmechaniker/innen in den Fachrichtungen Versorgungstechnik und Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik ausgebildet. Vom kleinen Haushalt bis hin zur großen Versorgungsanlage: Die Auszubildenden werden hier zu Experten in Sachen Gas, Wasser und Fernwärme. Bei den Verkehrsbetrieben der SWHN werden hingegen Fahrtalente gesucht. Ausgebildete Berufskraftfahrer/innen steuern die rund 65 Omnibusse der Stadtwerke durch den Heilbronner Stadtverkehr und tragen dabei die Verantwortung für die Sicherheit der Fahrgäste. In den Heilbronner Bädern werden Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet. Auch im kaufmännischen Bereich gibt es Ausbildungsplätze zu vergeben. Die HNVG und die SWHN bilden Industriekaufleute aus.

Heilbronner Versorgungs GmbH

Stadtwerke Heilbronn GmbH

