Karriere bei Würth IT: Sicher, abwechslungsreich und mit Perspektive

Als erfolgreiches und stetig wachsendes Unternehmen der IT-Branche kommt der Nachwuchsförderung bei Würth IT eine große Bedeutung zu. Das Motto »unsere Auszubildenden von heute sollen die Experten von morgen werden« ist Programm und so bietet das Unternehmen den Auszubildenden umfangreiche Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. Dafür sprechen eine moderne, qualifizierte Ausbildung, hilfsbereite Kollegen, abwechslungsreiche Aufgaben und eine Übernahmechance von nahezu 100%!

Die Arbeit in laufenden Projekten an unterschiedlichen Standorten gestaltet die Ausbildung bei Würth IT besonders praxisnah und bietet die Chance, Arbeitsabläufe und Vorgehensweisen live mitzuerleben. Zudem können sich die Auszubildenden von Beginn an ein weitreichendes Netzwerk aufbauen - und das nicht nur unter ihresgleichen, sondern auch unter IT-Experten.

Um den Einstieg bei Ausbildungsbeginn zu erleichtern steht der Azubi-Ausschuss mit Rat und Tat zur Seite und organisiert gemeinsame Veranstaltungen. Ausbildungsergänzende Schulungen und Trainings runden das ganzheitliche Ausbildungskonzept ab.

Die Würth IT GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Bad Mergentheim und über 490 Mitarbeitern in Deutschland. Weitere Standorte befinden sich in Künzelsau-Gaisbach, Waldzimmern, Schorndorf, Berlin und Konstanz. Das Dienstleistungs- und Produktportfolio umfasst SAP, E-Business, IT-Services, IT-Compliance, Sales & BI-Systeme, sowie Support und Infrastrukturdienstleistungen aus den eigenen Rechenzentren. Zu den Kunden zählen vor allem die Würth-Gruppe und Unternehmen aus den Branchen Handel, Dienstleistung und Produktion außerhalb der Würth-Gruppe. wol

Würth IT GmbH

Drillberg 6, 97980 Bad Mergentheim

Fon: 07940-9300, www.wuerth-it.com