Der neue Mini 5-Türer

Im Modellprogramm der Premium-Kleinwagen von Mini ist er das Paradebeispiel für die markentypische kreative Raumnutzung. Der MINI 5-Türer kombiniert charakteristischen Fahrspaß und individuellen Stil mit einer Extraportion Funktionalität. Jetzt sorgen frische Designakzente, das im Wettbewerbsumfeld einzigartige Multitone Roof, ein hochwertig verfeinertes Interieur und zusätzliche Ausstattungsmerkmale dafür, dass die fünftürige Karosserievariante des MINI nochmals an Attraktivität gewinnt. Die Markteinführung der Neuauflage des MINI 5-Türer beginnt im März 2021. Der MINI 5-Türer bietet alle Qualitäten eines Kleinwagens der britischen Premium-Marke und dazu ein klares Plus an Komfort und Platz für Passagiere und Gepäck. Der gegenüber dem Mini 3-Türer um 72 Millimeter verlängerte Radstand und die um 160 Millimeter gewachsene Karosserielänge machen den Unterschied.