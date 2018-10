Es gibt so viel mehr als nur weisse Wände

× Erweitern Farben Baum

Die meisten Wände in Deutschland sind weiß. Der Grund ist meist nicht die Beliebtheit dieses Farbtones, sondern die Frage: »Wie misch ich mir meine Traumfarbe?«. Dabei ist die Antwort denkbar einfach – jeder Malerfachbetrieb mit einer Farbmischanlage hilft gerne.

Moderne Farbmischanlagen sind wahre Wunder der Technik, nicht nur Innenwand- und Fassadenfarben, sondern auch Holzlasuren, Lösemittellacke, Wasserlacke und viele Kreativmaterialien sind möglich in meist über 80.000 Farbtönen. Durch die computergesteuerte Anlage ist der genaue Farbton innerhalb von wenigen Minuten gemischt und jederzeit reproduzierbar. Durch die Vielfalt der Materialien ist es auch wichtig zu erwähnen, dass die Gesundheit hier nicht auf der Strecke bleibt, streng nach dem Motto: »gesund sein und gesund bleiben«. Sowohl Innenwandfarben frei von Lösemitteln und Emissionen, sowie Lacke auf Wasserbasis für innen und Silikatfarben für ein räumliches Wohlfühlklima sind hier machbar. Deshalb sollte man immer darauf achten ob Farben z. B. die Kennzeichnung Elf für emissions- und lösemittelfrei tragen oder für innen zugelassen sind ohne giftige Zusatzstoffe. Vor allem im Schlafzimmer spielt dies für einen gesunden und regenerativen Schlaf eine wichtige Rolle. Ist der Schlaf gestört, dann wirkt sich das auf die Lebensqualität aus und wir sind weniger leistungsfähig. Deshalb ist frische Luft im Schlafzimmer, so wie eine Feuchtigkeitsregulierung durch spezielle Putze und Farben die einen Großteil der Feuchtigkeit die der Mensch im Schlaf verliert aufnimmt und am nächsten Tag wieder abgibt eine Möglichkeit die Lebensqualität zu verbessern. Dies zählt natürlich auch für alle anderen Wohnräume, auch hier sorgt eine gesunde schadstofffreie Umgebung für bessere Lebensqualität. Am besten lässt man sich einfach vom Fachmann beraten.

Baum GmbH, Mühlweg 21

74547 Untermünkheim-Haagen, Fon: 0791-856575 0

info@msg-baum.de, www.msg-baum.de