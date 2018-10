Modernes Selfstorage - Lagerzentrum

× Erweitern mystorage

Das myStorage Selfstorage-Lagerzentrum in der Storlachstraße 4 in Reutlingen bietet jede Menge Lagerräume von einem bis 50 Quadratmeter. Anmietbar sind die Räume ab zwei Wochen. Jeder Raum ist mit eigener Tür und Schloss versehen sowie nicht einsehbar und somit ideal um kurzfristige Lagerengpässe, ob Privat oder in der Firma, zu überbrücken. Das Gebäude selbst ist beheizt, sauber und trocken.

»Eingelagert wird alles, ob Möbel, Umzugskartons, Sportausrüstung, Gartenmöbel, Messestand, Akten, Material, Waren bis hin zu Maschinen und Werkzeugen. Ideal also für die Zwischenlagerung von Möbeln bei einem längerfristigen Auslandsaufenthalt, beim anstehenden Umzug, oft auch bei Wohnungsauflösungen oder während der Renovierung der Wohnung. Auch im gewerblichen Bereich wird die Möglichkeit zum Auslagern gerne genutzt, so können kurzfristige räumliche Engpässe überbrückt oder teure Raummieten vor Ort gespart werden«, so Standortmanager Thomas von Ow. Selfstorage bedeutet, dass der Kunde seine Gegenstände selber einlagert und täglich darauf Zugriff hat. Zum bequemen Einlagern sind Anfahrrampen und Rolltore vorhanden. Auf Rückfrage können auch größere Hallenflächen bis zu 900 Quadratmeter angemietet werden. Ebenso stehen Lastenaufzüge und kostenlose Transporthilfen zur Verfügung. Bei myStorage in Reutlingen haben Kunden 365 Tage im Jahr von 6 bis 22 Uhr mittels elektronischem Schließsystem Zugang zu den Lagerräumen. Und wenn der Platzbedarf mal angepasst werden soll, ist der Wechsel auf die nächst kleinere oder größere Fläche problemlos möglich.

myStorage AG, Storlachstr. 4, 72760 Reutlingen,

Fon: 07121-790070-0, reutlingen@myStorage.de

Weitere Infos und Preise gibt es unter www.myStorage.de