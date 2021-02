Gesundes Wohnklima mit Holz

Individuelle Planung, hohe Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen und ein behagliches Wohnklima sind für die Bauherren von Fertighäusern entscheidend.

Im Deutschen Fertighaus Center Mannheim laden rund 40 komplett eingerichtete Musterhäuser von mehr als 30 Herstellern zur Besichtigung ein. Der Eintritt ist frei. Für das gesunde Wohnklima sorgt der Baustoff Holz, der in drei Bauweisen verarbeitet werden kann: Bei der Holztafelbauweise bestehen die einzelnen Wandelemente aus zwei Holztafeln, deren gedämmte Innenräume Leitungskanäle für Strom, Wasser, Heizung und Lüftung enthalten. Als Weiterentwicklung des klassischen Fachwerks werden bei der Holzständerbauweise die Wand- und Bodenteile in ein Traggerüst aus verschraubten Holzbalken eingesetzt. Bei der Blockbauweise bestehen die Wände aus liegenden Balken, die an den Ecken miteinander verbunden und abgedichtet sind. Die Häuser im Deutschen Fertighaus Center Mannheim zeigen eine große Vielfalt an Größen und Baustilen – vom Siedlerhaus bis zur Stadtvilla, vom Bungalow bis zum Mehrgenerationenhaus.

Weitere Infos zu den aktuellen Zutrittsbestimmungen unter www.deutsches-fertighaus-center.de.

Deutsches Fertighaus Center, Xaver-Fuhr-Straße 111, 68163 Mannheim, Tel. 0621-425090, www.deutsches-fertighaus-center.de