Retrolith Gmbh: Entsorgungsbetrieb mit Kundennähe

Wer neu baut, renoviert oder beispielsweise seinen Garten auf Vordermann bringt, steht nach Abschluss der Arbeiten meist vor einem großen Abfallberg und weiß nicht wohin damit.

Einiges darf in den Rest- oder Hausmüll wandern. Doch häufig gelten individuelle Vorschriften und Regeln, die die Entsorgung komplex und teuer werden lässt.

Nicht so bei RetroLith. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb steht die Entsorgungsanlage in Talheim den Kunden zur Verfügung. Folgende Abfälle können in der Anlage entsorgt werden: Bauschutt, gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Kunststoff-Rollläden, Holz- und Kunststoff-Fenster, Wurzeln, Laub & Heckenschnitt, Reifen, Altholz, Dämmmaterialien, asbesthaltige Baustoffe, Gips-Baustoffe, gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle und Schwarzdecken. Bei Fragen zu Materialien, die nicht aufgelistet wurden, kann beim Betrieb direkt nachgefragt werden.

Auf der Website des Betriebs finden sich diverse Listen mit genauen Informationen zu weiteren Materialen, die bei Retrolith entsorgt werden können. Seit 2017 ist die novellierte Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) in großen Teilen in Kraft getreten, seit 1. Januar 2019 sind auch die neuen Regelungen des § 4 Abs. 2, § 6 Absatz 1 und Abs. 3 bis 6 in Kraft. Die neue GewAbfV enthält Anforderungen sowohl für gewerbliche Abfallerzeuger als auch für Abfallentsorger, d.h. Betreiber von Vorbehandlungs- und Aufbereitungsanlagen und umfasst wie bisher den Umgang mit gewerblichen Siedlungsabfällen und bestimmten Bau- und Abbruchabfällen.

Eine Unternehmer-Preisliste kann an der Waage oder bei der Verwaltung angefordert werden (s. Menupunkt »Ansprechpartner« auf der Unternehmenswebsite). Generell erfolgt die Annahme gegen Barzahlung oder electronic cash. Es ist aber auch möglich, eine Rechnungstellung zu veranlassen. Das entsprechende Antragsformular ist an der Waage und nachfolgend erhältlich oder kann von der Website heruntergeladen werden. Eine Einzugsermächtigung inklusive des SEPA-Basislastschriftmandats kann an der Waage beantragt werden.

