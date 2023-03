Schädlingsbekämpfung auch ohne Pestizide möglich

auch ohne Pestizide Möglich

Das Bekämpfen von Schädlingen mit Hilfe sogenannter Nützlinge wie Marienkäfer oder Raubmilben kann eine effektive und biologische Alternative sein um Garten und Pflanzen zu schützen.

Oft muss der Hobbygärtner sich ärgern, wenn er sich in seinem liebevoll gepflegten Garten umschaut: Schädlinge und Pilze schaden der blühenden Pracht und dem selbstangebauten Gemüse. Der Griff zur Chemiekeule scheint unerlässlich. Doch oft schaden die synthetisch hergestellten Schädlingsbekämpfungsmittel nicht nur der Insektenpopulation insgesamt, sondern auch dem Menschen selbst. Die Lösung im biologischen Garten heißt: Nützlinge, also Insekten, die dem Menschen nützlich sein können. Nützlinge ernähren sich von und beseitigen Schädlinge, wie beispielsweise Blattläuse im Garten und sind so sehr effektiv als biologische Schädlingsbekämpfung. Damit sich die erwünschten Gäste im Garten ansiedeln können empfiehlt sich als erster Schritt die Nützlingspopulation zu fördern. Ein Insektenfreundlicher Garten mit einheimischen Pflanzen und Brutmöglichkeiten, wie liegengelassenes Totholz hilft bei der Ansiedlung. Auch das Aufstellen eines Insektenhotels, das Nistplätze und Winterquartiere bietet, kann helfen. Wenn sich die Nützlinge nicht einfinden können diese auch angesiedelt werden, besonders in Gewächshäusern kann dies hilfreich und nötig sein. Durch Windstille und Wärme entstehen besonders hier große Schädlingspopulationen. Larven des Marienkäfers können zum Beispiel einfach im Gartencenter oder auch im Internet erworben werden. Ein Marienkäfer verspeist an einem Tag schon mal bis zu 150 Blattläuse und ist so ein effektiver Helfer. Einige Marienkäfer-Arten können sogar Mehltau bekämpfen. Schlupfwespen helfen gegen weiße Fliegen, in dem sie ihre Eier im Körper des Wirtes ablegen, wo sich die Larven entwickeln und nach dem Schlüpfen nur die Hülle des Schädlings übriglassen. Raubmilben ziehen gegen ungeliebte Spinnmilben in den Kampf und sind sehr erfolgreich, denn bereits eine Raubmilbe pro Blatt kann eine Spinnmilbenpopulation in Schach halten.