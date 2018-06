Akademie für Kommunikation - TAPETENWECHSEL IM KLASSENZIMMER

× Erweitern Akademie für Kommunikation

Für all Jene, die eine Unzufriedenheit in der Schule wahrnehmen, bietet die Akademie für Kommunikation (AfK) in Heilbronn mit ihren Berufsbildenden Schulen echte Alternativen.

Egal ob ein Mittlerer Bildungsabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur angestrebt wird – in der Akademie für Kommunikation können sich gestresste und unzufriedene Schüler in kleinen Klassen auf das Wesentliche konzentrieren. Die engagierten Lehrkräfte haben immer ein offenes Ohr für schulische und außerschulische Probleme und stehen ihren Schützlingen mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem besticht das Lehrpersonal durch fundierte Praxiserfahrung und kann somit den Unterricht anschaulich und praxisnah gestalten.

Wer bereits in der achten Klasse auf der Hauptschule gute Noten aufweisen kann und die Mittlere Reife fest eingeplant hat, kann den Abschluss noch schneller erreichen. Mit der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft mit den Profilen Soziales & Medien, für Mode und Design und für Farbe und Gestaltung spart man ein Jahr. Auch wer bereits auf der Realschule ist und mit Problemen zu kämpfen hat, kann durch den Wechsel auf die Berufsfachschule erfolgreich und praxisorientiert zur Mittleren Reife gelangen. Selbst nach dem Mittleren Bildungsabschluss können an der AfK ohne einen Schulwechsel höhere Abschlüsse angestrebt werden. Hierbei bieten die verschiedenen Berufskollegs eine Möglichkeit, die Fachhochschulreife mit einer beruflichen Zusatzausbildung zu erlangen. Hierfür könnten die Kaufmännischen Berufskollegs mit den Profilen Soziales, Sport, Tourismus und Werbung/Eventmanagement oder die gestaltenden Berufskollegs für Mode-Design, Medien-Design oder Grafik-Design in Betracht gezogen werden.

Für gestresste G8-Schüler oder Absoventen des Mittleren Bildungsabschlusses bieten die beruflichen Gymnasien eine gute Möglichkeit, das Abitur in drei Jahren zu erreichen. Dabei kann zwischen dem Technischen Gymnasium für Gestaltungs- und Medientechnik mit den Profilen Bildende Kunst, Journalismus und Sport und dem Wirtschaftsgymnasium mit den Profilen

Recht und Werbung bzw. Eventmanagement gewählt werden. Wer bereits drei Jahre lang eine zweite Fremdsprache gelernt hat und/oder mit der dritten Fremdsprache überfordert ist, erfährt an diesen beruflichen Gymnasien eine Erleichterung, da in diesen Fällen das Erlernen einer neuen Fremdsprache nicht mehr notwendig ist.

Es gibt viele Gründe für einen Tapetenwechsel. Die Akademie für Kommunikation bietet die passenden Lösungen. Im persönlichen Gespräch werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Schulziele ohne Stress und Probleme erreichen lassen. sob

