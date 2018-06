Manuela Schwarz im Interview »Die Flexibilität steht an erster Stelle«

× Erweitern Manuela Schwarz2 equal

Der deutsche Arbeitsmarkt brummt. Aber während die Wirtschaft floriert, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung ihren wachsenden Personalbedarf decken zu können. Manuela Schwarz ist eine Frau, die mit der Problematik der Personalbeschaffung bestens vertraut ist. Im MORITZ-Interview erläutert das Vorstandsmitglied des Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) und die Geschäftsführerin von »equal personal« die Vorteile, die die Arbeitnehmerüberlassung bietet.

Wie sind sie auf die Idee gekommen in der Zeitarbeitsbranche zu arbeiten?

Die Arbeit mit Menschen hat mich immer schon begeistert. Die Mischung aus Vertrieb und Personalführung und der Kontakt mit vielen unterschiedlichen Unternehmen, haben nie ihre Faszination für mich verloren. Nachdem ich 23 Jahre lang bei einem großen deutschen Zeitarbeitsunternehmen gearbeitet habe, habe ich mich im Jahr 2014 selbstständig gemacht. Seitdem berate ich mit meinem Unternehmen »equal personal« zusammen mit 70 Mitarbeitern an acht Standorten rund 600 extern Beschäftigte.

Wie sieht ein typischer Arbeitnehmer im Bereich der Zeitarbeit aus?

Den typischen Arbeitnehmer gibt es eigentlich nicht, da sehr große Unterschiede existieren, was die Qualifikation und Persönlichkeit des Einzelnen angeht. Auch die Altersspannbreite umfasst praktisch das gesamte Arbeitsleben von 18 bis 65 Jahren. Neben hochqualifizierten Kräften, die eine neue Herausforderung suchen, gibt es natürlich auch Anlernkräfte, oder Menschen mit Lücken im Lebenslauf, die bei uns einen Neustart ermöglicht bekommen.

Welche Vorteile bietet die Arbeitnehmerüberlassung?

Die Flexibilität steht an erster Stelle. Es gibt ein breites Spektrum an Firmen, die abhängig von der jeweiligen Auftragslage zusätzliche Arbeitskräfte benötigen. Für unsere Beschäftigten ergibt sich also die Möglichkeit sehr schnell, durchaus schon von einem Tag auf den anderen, in verschiedenen Arbeitsbereichen eine neue Arbeitsstelle zu bekommen. Aber auch für gelernte Fachkräfte, die sich dem Rentenalter nähern und daher selten die Chance auf eine Festanstellung erhalten, ist eine Einstellung auf Zeit eine lohnenswerte Alternative.

Wie lange bleiben Zeitarbeiter durchschnittlich in den Firmen?

Das ist ganz unterschiedlich. Grob gesagt, sind unsere Zeitarbeiter für neun bis zwölf Monate in einer Firma tätig. Oft endet die Beschäftigung in der Festeinstellung im Kundenbetrieb, wenn dieser einen dauerhaften Personalbedarf hat. Aufgrund des neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) dürfen Zeitarbeiter allerdings nur 18 Monate und nicht mehr für unbegrenzte Zeit bei einer Firma eingesetzt werden.

Was halten Sie von dieser gesetzlichen Neuregelung?

Die grundlegende Idee nach einer gewissen Zeit gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu zahlen, halte ich für richtig. Das Gesetz bietet allerdings viele Unsicherheiten. Zu glauben, dass die Befristung der Verträge zu mehr Festanstellungen führt, entspricht nicht der Realität. Es führt viel mehr dazu, dass Mitarbeiter, die sich im Kundenunternehmen integriert haben, nach 18 Monaten in einen neuen Kundebetrieb wechseln müssen. Das bringt Unsicherheit in die Beschäftigungsverhältnisse. Ich glaube, dass ein Abbau von bürokratischen Schranken zielführend wäre, denn letztlich schafft die Regelung nur Verlierer auf allen Seiten.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Nachdem »equal personal« 2017 schon das Gütesiegel »Top Arbeitgeber« erhalten hat, heißt es natürlich dieses Niveau zu halten. Wir schulen unsere internen und externen Mitarbeiter, um sie auf die neuen Herausforderungen am Arbeitsmarkt wie die Digitalisierung oder die AÜG-Reform einzustellen und unseren Titel auch im nächsten Jahr verteidigen zu können. Darüber hinaus planen wir die Gründung eines Personalberatungsunternehmens, um unser Allround-Beratungskonzept abzurunden. alh

