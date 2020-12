Wenn Sicherheit auf Individualität trifft, dann haben es die Mitarbeiter von Aluca geschafft, ein Fahrzeug mit der perfekten Einrichtung branchengerecht auszustatten und die Anforderungen eines Kunden zu verstehen.

Jeder professionell arbeitende Handwerker besitzt ein breites Repertoire an Werkzeugen, Materialien und elektrischen Geräten, die sicher verstaut und jederzeit griffbereit sein müssen. Nichts ist nervenaufreibender als das lange Suchen nach Kleinteilen und Werkzeugen im Fahrzeug, Fehlbestände festzustellen oder sogar beschädigte Materialien vorzufinden. Das ist nicht nur ärgerlich für jeden Installateur – das Equipment nicht richtig verstaut und gesichert, kann im Crash auch sehr gefährlich werden. Die Herausforderung, der sich Aluca jeden Tag stellt, ist die Frage danach, wie man den Alltag eines Handwerkers verbessern und seine Arbeit effizienter gestalten kann?

Die Lösung ist ganz leicht: Die Mitarbeiter von Aluca an vier Standorten in Deutschland wissen, worauf es ankommt. Jede Fahrzeugeinrichtung wird individuell geplant und entsteht mit höchstem Anspruch an handwerklichem Geschick und Qualität. Bei der Herstellung der Fahrzeugeinrichtungen setzt Aluca auf Aluminium, da es sich leicht bearbeiten lässt, ausgesprochen verschleißfest, korrosionsbeständig und nahezu wartungsfrei ist. Darüber hinaus ist es sehr viel leichter als andere Metalle mit vergleichbaren Eigenschaften und verfügt über eine positivere Umweltbilanz als gleichwertige Werkstoffe. Aus einem unsortierten Laderaum wird ein flexibler und aufgeräumter Arbeitsplatz, aus langem Suchen wird effizientes und organsiertes Arbeiten. Und so individuell Aluca Fahrzeugeinrichtungen sind, so individuell sind auch die Mitarbeiter des Unternehmens.

Vom kleinen Handwerksbetrieb zum mittlerweile rund 200 Köpfe zählenden Teil eines internationalen Multikonzerns mit fast 30 Jahren Erfahrung: Im Jahr 1993 gründete Friedrich Beißwenger die Aluca GmbH – seither hat sich viel getan, vom Neubau und der anschließenden Erweiterung der Produktionshallen über die Einführung der »Aluca dimension2« für kompakte Stadtflitzer mit Unterbodensystem, bis hin zum Jubiläum 2018. Die Geschichte des Unternehmens ist durch Wachstum geprägt. Die Mitarbeiter von Aluca sind mehr als nur helfende Hände. Sie bilden das Fundament. Unter ihnen finden sich Erfindergeister, Produktdesigner, Eventmacher, Vertriebsgenies, Montagehelden und natürlich Allrounder. Und weil Aluca weiterwachsen will, ist das Unternehmen immer auf der Suche nach neuen Talenten.

Aktuell können Interessierte das Team als Technischer Zeichner (m/w/d), Technischer Mitarbeiter/Systemplaner im Vertriebsinnendienst (m/w/d) und Monteur (m/w/d) erweitern.

Ausbildungsplätze werden ebenfalls angeboten. Eine Ausbildung bei Aluca bedeutet: Handwerk, Teamgeist und selbstständiges Arbeiten von der Pike auf zu lernen. Die ehemaligen Auszubildenden sind heute Team- und Projektleiter und geben ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Ein authentisches Team, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben, helle Räumlichkeiten und ein kollegialer Umgang über alle Führungsebenen hinweg – das erwartet die Auszubildenden bei Aluca.

ALUCA GmbH, Westring 1, 74538 Rosengarten, Fon: 0791-95040 0, www.aluca.de