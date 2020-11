Willkommen im Team der #wegbegleiter

Wer auf eigenen Beinen stehen, einer interessanten Arbeit nachgehen und sich weiterentwickeln möchte, ist bei der Volksbank Hohenlohe eG genau richtig.

Seit Jahren zählt die Volksbank Hohenlohe zu den größten Ausbildern in der Region und bietet beste Voraussetzungen für einen gelungenen Start ins Berufsleben. Insgesamt haben zum Herbst diesen Jahres 16 junge Menschen ihre Berufsausbildung bei der Volksbank Hohenlohe begonnen. 14 der Auszubildenden streben einen Abschluss als Bankkaufmann oder -kauffrau mit Zusatzqualifikation Finanzassistent/in an und zwei der Auszubildenden ein duales Hochschulstudium zum Bachelor of Arts. Neue Azubis erwartet eine vielseitige Ausbildung, in der ihre Talente und Ideen gefördert werden, sodass sie Teil einer starken Gemeinschaft sein können, die zu ihrer erfolgreichen Entwicklung beiträgt. Die Ausbildung bei der Volksbank Hohenlohe eG macht fit für einen Beruf mit Zukunft.

Das theoretische Wissen wird in der Berufsschule an den Standorten Öhringen oder Crailsheim und für die Studierenden an der Dualen Hochschule in Mosbach vermittelt. Das fachliche Know-how erhält man von den Kollegen, den #wegbegleitern, in der Bank. Darüber hinaus fördert die Volksbank die Azubis in Seminaren, Trainings oder speziellen Azubi-Projekten. Die Bankausbildung ist heute sowohl digital und transparent als auch kunden- und praxisorientiert. Zusätzlich zur klassischen Tätigkeit in der Bankfiliale entstehen durch die Digitalisierung auch viele neue Tätigkeitsfelder für alle Vertriebswege im Bankgeschäft. Man berät und betreut Mitglieder und Kunden und erhält auch Einblicke in andere Bereiche wie Controlling, Marketing oder Personalmanagement während der Ausbildung. Die Volksbank Hohenlohe sucht alle, die #wegbegleiter werden und ihre Zukunft in die Hand nehmen möchten.

Weitere Informationen und persönliche Ansprechpartner rund um das Thema »Karriere« findet man unter www.vb-hohenlohe.de/next.

Zeiten ändern sich. Gut, wenn da jemand ist, der beständig ist und sich auf wirkliche Werte besinnt – Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Sicherheit, Vertrauen. Jemand von hier, der seine Mitglieder und Kunden kennt und den die Menschen kennen. Jemand, der kompetent berät. Jemand wie die Volksbank Hohenlohe eG. Als weltweit älteste noch selbständige Genossenschaftsbank verfügt die Bank mit drei Hauptstellen in Öhringen, Künzelsau und Gerabronn, 34 Geschäftsstellen sowie sechs SB-Stellen über das größte Bankstellennetz in der Region Hohenlohe und garantiert beständige und nahe Beratung vor Ort. Durch die regionale Verankerung und die Nähe zu ihren Mitgliedern und Kunden schafft sie Vertrauen und hat ein besonderes Verantwortungsbewusstsein – das ist die Basis für eine kompetente Beratung.

