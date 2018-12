Arbeiten in der freien Natur

× Erweitern Foto: fotolia.de Aufbaugilde Franken

Die Abteilung Garten- und Landschaftspflege der Aufbaugilde Heilbronn führt viele fachgerechte und preisgünstige Arbeiten aus. Unter anderem werden Hofeinfahrten in Naturstein- oder Betonpflaster verlegt, ebenso wie Weg- und Terrassenbelag. Vielfältige Hangbefestigungen werden durchgeführt, etwa in Jura oder Muschelkalkstein. Baum- und Sträucherschnitt sowie Baumfällarbeiten, auch mit Hubarbeitsbühne und Seilwinde, gehören gleichfalls zu den angebotenen Diensten. Selbstverständlich werden auch Reparaturarbeiten durchgeführt, ebenso wie die Dauerpflege von Gärten und Anlagen, Dach- und Wandbegrünung. Die Garten und Landschaftspflege sucht noch gelernte sowie ungelernte Arbeitskräfte, geboten werden geregelte Arbeitszeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team mit guter Arbeitsatmosphäre.

Aufbaugilde Franken gGmbH

Hans-Rießer-Straße 7, 74076 Heilbronn, Fon: 07131-7700

www.aufbaugilde.de