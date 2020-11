Arbeiten von zu Hause – Home-Office: die Vor- und Nachteile

Viele Arbeitnehmer erledigen ihren Job derzeit im Home-Office. Zu den Vorteilen zählt eine gute Work-Life-Balance. So können die Kinder neben der Arbeit zu Hause betreut werden, viele Eltern kommen dank Home-Office früher aus der Elternzeit zurück. Bei der Arbeit von daheim kann Berufs- und Privatleben gut in Einklang gebracht werden – dies führt auch zu einer deutlichen Stressreduktion. Denn daheim fühlen sich die meisten wohl: Reibereien mit Vorgesetzten oder Kollegen fallen weg, insgesamt geht die Arbeit entspannter von der Hand. Home-Office kann daher eine echte Burnout-Prävention sein. Zu den Nachteilen zählt das Fehlen von sozialen Kontakten: Man kann sich nicht persönlich mit Kollegen am Kantinentisch oder im Büro austauschen. Ferner besteht die Gefahr der schnellen Ablenkung, sei es durch schreiende Kinder oder spontan vorbeikommende Freunde. Auch kann die Vermengung von privater und beruflicher Zeit belastend sein: Schließlich ist der Arbeitsplatz jederzeit zugänglich, sodass das »Feierabendgefühl« mitunter abhandenkommt.