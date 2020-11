Ausbildung mit Zukunft bei Rommelag

Zahlreiche Standorte in Deutschland und der Schweiz, Vertriebsgesellschaften in China und den USA, Vertretungen in über 20 und Kunden in über 80 Ländern auf der ganzen Welt verteilt: Das alles wird getragen von circa 2000 motivierten Mitarbeitern.

Rommelag steht für einen starken Verbund dezentral und operativ eigenständig geführter Unternehmen, die innovative und flexible Verpackungslösungen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie entwickeln.

Unter dem Markendach Rommelag findet sich der Erfinder der bottelpack aseptik Blow-Fill-Seal Technologie, der Spezialist für das Lohnabfüllen von Flüssigkeiten und halbfesten Stoffen mit bottelpack-Anlagen und der Entwickler und Produzent für innovative Containment-Systeme. Die Unternehmensgruppe bietet eine moderne Lehrwerkstatt, den Durchlauf durch eine Vielzahl von Abteilungen sowie unternehmens- und ausbildungsspezi-fische Weiterbildungen. Abgerundet wird dies durch ein breites Angebot: vom Azubisport bis hin zu Gesundheitstagen.

Rommelag sucht Macher, die etwas bewegen wollen und bietet die Sicherheit eines Familienunternehmens zusammen mit der Attraktivität eines modernen, international tätigen Weltmarktführers.

Das Unternehmen hat 2000 Mitarbeiter, davon 1600 in Deutschland. Darüber hinaus verfügt es über sechs Standorte in Deutschland, drei in der Schweiz und weltweite Vertretungen.

Rommelag Unternehmensgruppe, Talstraße 22-30, 74429 Sulzbach-Laufen, Fon: 07976-80 0, www.rommelag.com/karriere