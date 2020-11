Vorstellungsgespräch – Was sollte man beachten?

Ein guter erster Eindruck auf den zukünftigen Arbeitgeber ist elementar. Besonders dann, wenn man dort für die nächsten Jahre seine Ausbildung absolvieren will. Deshalb sollte man immer ehrlich die Fragen der Firma beantworten. Wer gut auf das Gespräch vorbereitet sein will, informiert sich direkt über das Unternehmen. Einen guten Eindruck macht es nämlich, zu wissen worauf man sich bewirbt und was man in der Ausbildungszeit macht. Da schwierig zu beantworten ist, was die eigenen Stärken und Schwächen sind, sollte man sich immer schon im Voraus darüber im Klaren sein. Sobald das Unternehmen keine Fragen mehr hat, ist es wichtig, dass der Bewerber selbst einige stellt. Dies vermittelt Interesse an der Stelle. Im Vorstellungsgespräch kommt es vor allem auch auf die Persönlichkeit des Bewerbers an. Daher geht es bei vielen Fragen auch nicht um richtig oder falsch: Es ist wichtiger zu zeigen, dass man gut mit Stress umgehen kann und ein kompetenter und belastbarer Mensch ist.