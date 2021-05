Ausbildung und Studium bei Schwäbisch Hall

Der Schulabschluss rückt näher – und was kommt danach? Wer an Schwäbisch Hall als möglichen Arbeitgeber denkt, dem kommt wohl zuerst die Ausbildung zum Bankkaufmann oder -frau in den Sinn.

Doch bei Deutschlands größter Bausparkasse starten jedes Jahr etwa 100 junge Talente ins Berufsleben – zum Beispiel auch als angehende Fach- und Wirtschaftsinformatiker (m/w/d). Schon jetzt sucht Schwäbisch Hall Nachwuchstalente für Ausbildung und Studium ab Herbst 2022.

Neben der Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) und der Ausbildung zum Bankkaufmann im Außendienst (m/w/d) bietet Schwäbisch Hall Ausbildungsplätze für Fachinformatiker An-

wendungsentwicklung (m/w/d) und Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d). In zwei bis drei Jahren schaffen die Auszubildenden die Grundlage für ihren beruflichen Erfolg. Von Anfang an unterstützen sie dabei kompetente Lernprozessbegleiter, die sich persönlich um sie kümmern.

Neben den Azubis beginnen auch dual Studierende ihre Karriere bei Schwäbisch Hall. Abiturienten können aus den Studiengängen Wirtschaftsinformatik Application Management oder Wirtschaftsinformatik Data Science wählen und an einer Dualen Hochschule in Baden-Württemberg studieren. Ihr Vorteil: Sie erhalten eine monatliche Ausbildungsvergütung von mehr als 1.000 Euro. Nach sechs Semestern haben sie einen Bachelor-Abschluss in der Tasche und bereits drei Jahre Berufserfahrung in ihrem künftigen Arbeitsumfeld gesammelt. Denn in der vorlesungsfreien Zeit arbeiten die Studierenden an aktuellen Projekten im Unternehmen mit. Dabei lernen sie die Praxis und unterschiedliche Fachabteilungen kennen und profitieren von erfahrenen Mitarbeitern.

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Crailsheimer Straße 52, 74523 Schwäbisch Hall, Kontakt: Stefanie Klenk, Fon: 0791-46 3270, www.schwaebisch-hall.de/karriere