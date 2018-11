Ausbildungsberufe im ZFP Winnenden

× Erweitern Pschiatrie Schloss Winnenden

Das »Zentrum für Psychiatrie – Klinikum Schloß Winnenden« (ZfP) bietet in Kooperation mit dem Bildungszentrum für gesundheitsberufe Rems-Murr gGmbH (bzg) jedes Jahr 30 Ausbildungsplätze an. Die Ausbildung spezialisiert nicht nur auf eine Berufstätigkeit in der Psychiatrie – Auszubildende können, nach erfolgreichem Abschluss, in allen Bereichen der Pflege tätig werden. Drei Jahre durchlaufen sie unterschiedliche Abteilungen, sei es Chirurgie, die Internistische Station oder die Station für Abhängigkeitserkrankte. Doch was ist das Besondere am Einsatz in der Psychiatrie? MORITZ hat bei vier Auszubildenden des ZfP nachgefragt.

Das ZfP, ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, hat nicht nur ein sehr differenziertes Behandlungsspektrum, sondern auch ein durchweg engagiertes Personal. Vier dieser Angestellten befinden sich noch in der Ausbildung und profitieren vom Erfahrungsschatz ihrer Kollegen und deren empathischer Einarbeitung. Auf diesem Weg konnten sie nicht nur Vorbehalte abbauen, sondern auch die Vorzüge der Pflege in der Psychiatrie kennenlernen.

× Erweitern ZFP Winnenden Auszubildender Resch

Der Auszubildende Resch, der sich im ersten Lehrjahr befindet, hatte bereits einen Einsatz in der psychiatrischen Abteilung für ältere Menschen. Zunächst war er unsicher, was ihn erwarten würde. Seine Kollegen vor Ort haben ihn so gut in das Tätigkeitsfeld eingeführt, dass er nachhaltig von der Erfahrung profitieren und bald mühelos mit den Patienten in Kontakt gehen konnte. »Aufgrund der Informationen über das Krankheitsbild Demenz und die spezielle Pflege, wusste ich genau, was in der Alterspsychiatrie zu beachten ist«, erklärt Resch. Positiv sei ihm aufgefallen, dass Pflegende hier mehr Zeit für die Patienten haben. Auch das Drumherum scheint für Resch zu stimmen: »Mir gefällt die besondere Atmosphäre des Arbeitsumfeldes und das schöne Schloss mit dem angrenzenden Park gut.« Seine Kollegin Baumann ist bereits im dritten Lehrjahr und bereut ihre Entscheidung für das ZfP bis heute nicht: »Ich wusste genau, dass dies das Richtige für mich ist. Ich hab mich schon immer für Psychologie interessiert.« Ängste hatte sie in der Ausbildung nie, lediglich eine anfängliche Unsicherheit begleitete sie im neuen Arbeitsumfeld. Heute weiß sie, wie differenziert sich psychiatrische Erkrankungen äußern können und von welcher Bedeutung eine professionelle Kommunikation ist. »Ich erlebe hier live, wie die Patienten nicht nur von den Therapien profitieren, sondern auch von der Gemeinschaft auf der Station«, zeigt sich Baumann begeistert. Erstaunt hat sie zudem, wie viele verschiedene Pflegetherapeutische Angebote die Pflegenden durchführen.

Eher spontan entschied sich der Auszubildende Pereira, der eine Ausbildung in der Pflege machen wollte, im ZfP anzufangen. Zunächst hatte er Bedenken, dass er in gefährliche Situationen geraten könnte. Durch die gute Vorbereitung und Arbeitsbegleitung war diese Angst jedoch unbegründet: »Der Einsatz auf der Aufnahmestation in der Allgemeinpsychiatrie hat mir besonders gefallen. Ich konnte erleben, wie es den Patienten in schweren Krisen hier von Tag zu Tag besser geht. Das hat mich besonders motiviert.« Vieles, was er bei Einsätzen in der Psychiatrie gelernt habe, sei in anderen Praxiseinsätzen sehr hilfreich.

× Erweitern ZFP Perreira Auszubildende baumann und Pereira

Auch die auszubildende Egetemeyer hatte sich im Vorfeld mit dem Thema Psychiatrie beschäftigt und fand die Kombination der Ausbildung vielversprechend, war aber vor ihrem ersten Einsatz etwas angespannt: »Meine Vorstellungen über Psychiatrie trafen aber gar nicht zu und so legte sich schnell meine Skepsis.« Am Besten habe es ihr in der Alterspsychiatrie gefallen. »Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Patienten und dem Erlernen von Gesprächstechniken habe ich die Art meiner Kommunikation verbessert. In herausfordernden Situationen kann ich heute eine besondere Ruhe ausstrahlen«, stellt sie zufrieden fest. Alle vier würden sich heute wieder für eine Ausbildung im Klinikum Schloß Winnenden entscheiden.

× Erweitern ZFP Egetemeyer Auszubildende Egetemeyer

Zentrum für Psychiatrie Winnenden

Schloßstraße 50, 71364 Winnenden

Fon ZfP: Frau Cantiani 07195-9002526

Fon bzg: Frau Kittel 07195-906770

www.zfp-winnenden.de